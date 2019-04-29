2019-04-29T14:44:27+03:00
Общество

Проекты по благоустройству Кандалакши и Оленегорска, не победившие на федеральном конкурсе, профинансируют из областного бюджета

По словам Андрея Чибиса, они достойны поддержки не меньше, чем Кола и Мончегорск
Елена МОЛОДЦОВА
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Городскую среду в Мурманской области необходимо качественно развивать. Фото: соцсетиГородскую среду в Мурманской области необходимо качественно развивать. Фото: соцсети
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Сразу четыре муниципалитета Мурманской области участвовали во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Правда, удача улыбнулась только двум: Кола и Мончегорск получил по 40 и 75 миллионов рублей соответственно для строительства набережных. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис от души поздравил победителей, но решил, что будет справедливо, что у двух других проектов тоже появится шанс быть реализованными.

- Все четыре заявки Мурманской области хорошо проработаны и достойны победы. Коллеги, необходимо изыскать возможность профинансировать проекты Кандалакши и Оленегорска из областного бюджета, чтобы в 2020 году реализовать их, как и планировали муниципалитеты, - дал поручение Андрей Чибис.

Таким образом, в Оленегорске благоустроят сквер «Молодежный», а в Кандалакше набережную «Жемчужина Беломорья». К слову, последний муниципалитет уже второй раз боролся за федеральную поддержку, но вновь оказался не у дел. Зато был замечен на региональном уровне.

- В следующем году конкурс будет проведен сразу на три года. Поэтому необходимо уже сейчас приступить к подготовке проектов и подать в Москву максимальное количество заявок, чтобы получить дополнительные ресурсы из федерального бюджета. Тем более, что у нас серьезные проблемы с качеством городской среды, - подчеркнул Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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