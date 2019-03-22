Попытка №2: Кандалакша намерена выиграть грант в 80 миллионов рублей на благоустройство набережной реки Нива

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-22T12:02:40+03:00

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Оптимизма и энтузиазма властям Кандалакши не занимать. Год назад их замечательному проекту по благоустройству набережной реки Нива «Жемчужина Беломорья» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы победить в конкурсе малых и исторических поселений и выиграть грант в 80 миллионов рублей.

- В прошлый раз нас обошли Калининград и Татарстан. Надеемся, что в этом году нам повезет, и мы сможем воплотить наш многоцелевой проект в жизнь. В первую очередь, город получит благоустроенную среду, которой так нам не хватает, - рассказывает начальник отдела градостроительства администрации Кандалакши Игорь Веселков. - Рядом находится детско-юношеская спортивная школа, стадион и лыжные трассы. Поэтому при оформлении мы хотим сделать спортивный акцент и одновременно отсыл к корням - установить памятный знак в виде лыжника олимпийскому чемпиону и нашему земляку Вячеславу Веденину. Кроме того, именно здесь проходит аутентичный фестиваль «Байки красавицы Канды».

Помимо туристического аспекта – рядом находится гостиница «Сполохи», реализованный проект даст толчок развитию бизнеса. Дело в том, что обязательным условием федерального конкурса является наличие частных инвесторов. Власти уже подписали соглашение с предпринимателями. Так, например, собственник производственного и в данный момент крайне не презентабельного гаража готов вложить в него 12 миллионов рублей и превратить в пункт проката.

Остается надеяться, что со второй попытки у Кандалакши получится выиграть грант и реализовать свой блестящий проект.

ИСТОЧНИК KP.RU