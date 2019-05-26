2019-05-26T17:46:06+03:00
Экономика

На базе 10-го судоремонтного завода создадут рыбохозяйственный кластер «Полярный»

Это обеспечит ЗАТО Александровск новыми рабочими местами
Светлана УФИМЦЕВА
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Одна из важнейших задач перезапуска рыбопромышленной отрасли – обеспечение жителей региона качественной рыбой по доступным ценам. Фото: правительство Мурманской области.Одна из важнейших задач перезапуска рыбопромышленной отрасли – обеспечение жителей региона качественной рыбой по доступным ценам. Фото: правительство Мурманской области.
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Рыбную отрасль Мурманской области ждет перезагрузка. Озвучивая планы на ближайшие годы, министр промышленности и предпринимательства Дмитрий Филиппов рассказал, что в рамках реализации Плана правительства, будет использоваться кластерный подход. Так, на базе 10-го судоремонтного завода в Полярном появится рыбохозяйственный кластер.

– Это будет способствовать диверсификации работы предприятия и созданию до 500 новых рабочих мест в ЗАТО Александровск. Такой подход позволит организовать на одной площадке все необходимые процессы: от подготовки судна к выходу на промысел и межрейсовых ремонтов до переработки рыбы и транспортировки продукции до конечного потребителя, – объяснили в правительстве.

Планом также предполагается реализация инвестиционного проекта Мурманского морского рыбного порта по обновлению портовой инфраструктуры, развитие аквакультуры и создание инжинирингового центра биотехнологий, который сможет производить материалы для выращивания рыбы.

Если говорить о ближайших перспективах, то уже в августе в Мурманске должен появиться рынок в формате «ярмарки выходного дня», где горожане смогут покупать рыбу по ценам на 30% ниже среднерыночных.

Во вторник, 28 мая, состоится большое совещание, посвященное вопросам развития добычи и переработки рыбы в нашем регионе. Ожидается, что участие в нем примут высокопоставленные гости, среди которых глава Росрыболовства Илья Шестаков. Чтобы обсудить проблемы отрасли в столицу Заполярья прибудет и комиссия из генпрокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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