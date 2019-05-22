«100 шагов вперед»: как в Мурманской области будут улучшать городскую среду

СЕГОДНЯ 19:00 2019-05-22T19:00:57+03:00

До конца 2019 года в регионе появятся 130 новых объектов

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Можно сказать, что правительство Мурманской области разработало антикризисный план развития региона на 2019 год. На заседании 22 мая команда врио губернатора представила 100 шагов, которые должны способствовать повышению качества жизни северян.

– Мы не имеем права жить только стратегиями, мы должны сделать все, чтобы в текущем году люди стали жить лучше, почувствовав конкретный набор изменений, – обратился к собравшимся в начале встречи Андрей Чибис.

Первым свой доклад начала помощник губернатора Ольга Вовк, которая представила, изменения, касающиеся городской среды наших городов.

– Появление новых объектов планируется в каждом городе, всего их 130. Если говорить по показателям, то в этом году будут проходить работы по созданию не менее 25 детских городков и 20 художественных световых пространств, оформлению 60 арт-объектов, – сказала Ольга Сергеевна. – Работа по выбору территорий проводится совместно с муниципалитетами - сейчас мы на этапе отбора проектов под каждый город и этапе согласования этих проектов с жителями путем голосования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/710386" frameborder="0"></iframe> Мурманчане рассказывают, чего не хватает их региону.Видео: правительство Мурманской области.

Преображение ждет и центральную улицу Мурманска, где обустроят маршрут от сквера до ледокола «Ленин». Пятью Углами займется американский архитектор, который поможет найти общее виденье всего города.

Урбанистка в принципе теперь играет важную роль для Заполярья. Правительство предлагает организовать Центр городского развития, где объединятся как проектные, так и подрядные организации.

Отметим, что отдельной строкой в плане прописан проект «Город без грязи», предусматривающий проработку вопроса поэтапной ликвидации открытых грунтов и переход с песка для посыпки улиц на иные материалы.

– Наши города сегодня, мягко скажем, недостаточно привлекательны для жизни. С учетом непростого климата, от нас требуются дополнительные усилия, чтобы людям стало комфортно – поэтому коллеги, прощу мобилизоваться, – подытожил Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU