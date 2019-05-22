2019-05-22T19:00:57+03:00
Общество

«100 шагов вперед»: как в Мурманской области будут улучшать городскую среду

До конца 2019 года в регионе появятся 130 новых объектов
Светлана УФИМЦЕВА
Поделиться:
«Комфортная городская среда» предполагает создание в Заполярье 17 общественных лыжных трасс и катков, 20 новых спортивных объектов. Фото: правительство Мурманской области.«Комфортная городская среда» предполагает создание в Заполярье 17 общественных лыжных трасс и катков, 20 новых спортивных объектов. Фото: правительство Мурманской области.
Изменить размер текста:

Можно сказать, что правительство Мурманской области разработало антикризисный план развития региона на 2019 год. На заседании 22 мая команда врио губернатора представила 100 шагов, которые должны способствовать повышению качества жизни северян.

– Мы не имеем права жить только стратегиями, мы должны сделать все, чтобы в текущем году люди стали жить лучше, почувствовав конкретный набор изменений, – обратился к собравшимся в начале встречи Андрей Чибис.

Первым свой доклад начала помощник губернатора Ольга Вовк, которая представила, изменения, касающиеся городской среды наших городов.

– Появление новых объектов планируется в каждом городе, всего их 130. Если говорить по показателям, то в этом году будут проходить работы по созданию не менее 25 детских городков и 20 художественных световых пространств, оформлению 60 арт-объектов, – сказала Ольга Сергеевна. – Работа по выбору территорий проводится совместно с муниципалитетами - сейчас мы на этапе отбора проектов под каждый город и этапе согласования этих проектов с жителями путем голосования.

Мурманчане рассказывают, чего не хватает их региону.Видео: правительство Мурманской области.

Преображение ждет и центральную улицу Мурманска, где обустроят маршрут от сквера до ледокола «Ленин». Пятью Углами займется американский архитектор, который поможет найти общее виденье всего города.

Урбанистка в принципе теперь играет важную роль для Заполярья. Правительство предлагает организовать Центр городского развития, где объединятся как проектные, так и подрядные организации.

Отметим, что отдельной строкой в плане прописан проект «Город без грязи», предусматривающий проработку вопроса поэтапной ликвидации открытых грунтов и переход с песка для посыпки улиц на иные материалы.

– Наши города сегодня, мягко скажем, недостаточно привлекательны для жизни. С учетом непростого климата, от нас требуются дополнительные усилия, чтобы людям стало комфортно – поэтому коллеги, прощу мобилизоваться, – подытожил Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске найден один из подростков, устроивших погром в «Сказке»
В Мурманской области зайцы выбегают на взлетно-посадочную полосу аэропорта
Мурманчанина, пропавшего на реке Лотта, нашли живым
В Кандалакше молодую девушку искалечила вилкой ее же знакомая
Жильцам социального дома в Мурманске выписали «астрономические» квитанции за тепло
На спасание щенка с оторванной лапой в Мурманске собрали 65 тысяч рублей
Подводное «чудо-юдо», попавшее на видео мурманских рыбаков, оказалось китом
В Заозерске из квартиры выселили женщину, которая по ночам вела разгульный образ жизни
В Мурманской области будет новый министр строительства
В Шонгуе из-за пожара рухнул аварийный мост
В Мурманской области 10 человек пожаловались на клещей из Карелии и Вологды
Преображением Пяти Углов в Мурманске займется именитый американский архитектор
На берегу реки Лотты ищут 38-летнего рыбака, у которого при себе были только спиннинг, паспорт и мобильник
Благодаря новому реанимобилю с начала года удалось спасти 49 тяжелых пациентов
В Кандалакше задержали банду охотников за канализационными люками
Мурманчанин разбился насмерть, упав с подпорной стены
Последний звонок 2019 в Мурманске: запрет алкоголя, перекрытие дорог
В Мурманске мужчина избил подростков из-за внешнего вида
В Мурманске во время массовых эвакуаций нашли мину
В Мурманске сносят торговый комплекс на остановке «Улица Шевченко»
В поселке Шонгуй горит мост
Полярный день в Мурманске наступит 22 мая и ожидается снежным
В Ковдор после зимы прилетели лебеди
Под Ловозером возле воинской части нашли мертвых лосей
Под Апатитами велосипедисты спасли кролика, которого хозяин бросил в лесу, оставив в клетке
Ревнивица из Мурманской области убила своего сожителя ножницами в живот