2019-05-22T10:14:14+03:00
Общество

Преображением Пяти Углов в Мурманске займется именитый американский архитектор

Помощники врио губернатора Мурманской области уверены, что городу необходим пешеходный маршрут от центра до атомного ледокола «Ленин»
Елена МОЛОДЦОВАСветлана УФИМЦЕВА
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Совсем скоро мурманчане не узнают Пять Углов. Фото: ИнтернетСовсем скоро мурманчане не узнают Пять Углов. Фото: Интернет
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В эти минуты в правительстве региона обсуждают 100 конкретных мер, которые должны быть реализованы до конца этого и дать толчок развитию Мурманской области, сделав жизнь ее жителей комфортней. Напомним, о том, что центральную площадь столицы Заполярья ждет преображение, врио губернатора региона Андрей Чибис сообщил еще неделю назад. Теперь об этом проекте заговорили более конкретно.

- Мы изучили пожелания северян и пришли к выводу, что жителям и гостям Мурманска не хватает единого пешеходного маршрута, который соединил бы площадь Пять Углов и атомный ледокол «Ленин». Последний – знаменитый туристический объект, который, к сожалению, сейчас никак не объединен с городом. На следующее неделе в Мурманск придет именитый американский архитектор, который изучит историю этого места и предложит варианты его преображения, - сообщила помощник врио губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Правда, не только преображением главной площади столицы Заполярья будут в ближайшее время заняты помощника Андрея Чибиса. Они намерены также заняться благоустройством муниципалитетов. Совсем скоро на Кольском полуострове появится 25 детских городков, 25 знаковых объектов, 20 городских пространств, оборудованных художественной подсветкой и 60 арт-объектов, среди которых трансформаторные подстанции, заборы, подпорные стенки и фасады домов. Кстати, для развития городской среды Андрей Чибис намерен выписать из минстроя России себе еще одного помощника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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