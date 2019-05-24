В Мурманск едет генпрокуратура, чтобы обсудить проблемы рыбной отрасли

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-24T11:53:39+03:00

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Одна из целей, которую поставил перед собой врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, - вывести из застоя рыбную отрасль в Заполярье. Об этом он рассказал в большом интервью «Комсомолке».

- Наша задача вместе с проверяющими структурами сделать так, чтобы проверки при надлежащем контроле были бы оптимальны по срокам и удобны для тех, кто заходит в порт. Эту идею уже поддержал генпрокурор Российской Федерации, и в ближайшее время мы проведем с проверяющими органами совместное совещание, где подробно рассмотрим эти вопросы, - отметил Андрей Владимирович.

Сказано - сделано! Уже в понедельник в Мурманск прибудет комиссия во главе с заместителем генерального прокурора России Алексеем Захаровым. Вместе с ним на Кольский полуостров прибудет 11 высокопоставленных сотрудников ведомства. Источник «КП» подтвердил, что столичные гости приедут в Мурманск, чтобы обсудить с врио губернатором проблемы рыбной отрасли. Будет ли комиссия генпрокуратуры проводить проверку в регионе, неизвестно.

Возвращаясь к цели поездки генеральной прокуратуры, отметим, что на 28 мая у Андрея Чибиса запланировано большое совещание по развитию добычи и переработки рыбы, в котором примет участие глава Росрыболовства Илья Шестаков.

ИСТОЧНИК KP.RU