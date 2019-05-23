Котенок из Снежногорска, которого подожгли живодеры, ищет дом

СЕГОДНЯ 09:07 2019-05-23T09:08:24+03:00

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Подобно Фениксу из пепла возродился и котенок из Снежногорска. Напомним, в середине декабря жители одного из домов военного гарнизона проснулись от запаха гари и обнаружили в подъезде в ошметках горелой бумаги четырехмесячного котенка. Беднягу, который остался жив благодаря какому-то чуду, отвезли в Мурманск под опеку руководителя приюта для бездомных животных Оксаны Анчишкиной и назвали Фениксом.

- Я даже подумать тогда не могла, что лечение его растянется на месяцы. Бесконечно благодарна Насте и Андрею, которые взяли к себе Феню и сделали все возможное для его реабилитации, не смотря на то, что у девушки сильнейшая аллергия на кошачьих. Однако кота ребят, который тоже многострадальный, крайне расстраивает Феничкино неуемное желание играть и познавать окружающий мир. Поэтому через неделю ему придется съехать из гостеприимного дома либо в приют, либо в новый дом, если для него найдутся хозяева, - говорит Оксана Анчишкина.

За пять месяцев Феникс подрос, окреп и превратился в чертовски обаятельного, любопытного и находчивого кота. При этом с нежным и ласковым нравом. А еще этот красавец крайне интересуется техникой, поэтому при включении стиральной машинки, духовки и прочих агрегатов необходимо проверять нет ли внутри посторонних животных. Кандидатов на звание владельцев Феникса просят звонить Оксане Львовне по телефону 8-921-271-93-93.

ИСТОЧНИК KP.RU