2018-12-21T17:09:08+03:00
Дом. Семья

У обгоревшего котенка из Снежногорска в огне чудом уцелели глаза

Мурманчане уже везут ему из Санкт-Петербурга пижаму
Елена ЧУМАКОВА
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Феникс терпелив и невероятно ласков. Фото: Приют для бездомных животных в МурманскеФеникс терпелив и невероятно ласков. Фото: Приют для бездомных животных в Мурманске
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История ласкового мурылки из Снежногорска не оставила равнодушными жителей Заполярья. Добросердечные северяне в соцсетях буквально засыпали проклятиями тех, кто заживо поджег четырехмесячного котенка. Напомним, малыша привезли в приют для бездомных животных в Мурманске под опеку его заботливого руководителя Оксаны Анчишкиной несколько дней назад. Она окрестила нового подопечного Фениксом и отвезла в ветеринарную клинику, чтобы выяснить, насколько сильно котенок пострадал в огне.

- Нам удалось внимательно осмотреть все тело Феникса. Есть ожоги на мордочке – глаза уцелели чудом, на груди большой отек и несколько больших разрывов кожи – возможно, вследствие ее горения. Анализы показали небольшое воспаление, но в целом, все не плохо. Малыш терпелив и невероятно ласков, - рассказала подробности похода к ветеринары Оксана Львовна.

К слову, для скорейшего выздоровления Фениксу оказалась необходима пижама. Желающих доставить ее из Санкт-Петербурга оказалось предостаточно. Так что через пару дней котенок сможет примерить обновку. Остается надеяться, что после того, как малыш окрепнет, он найдет новый дом и своего человека. Кандидаты в будущие хозяева могут смело звонить Оксане Анчишкиной по телефону 8-921-271-93-93.

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