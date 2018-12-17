2018-12-17T09:50:12+03:00
Происшествия

В Снежногорске заживо подожгли котенка

К счастью, пламя не добралось до кожи малыша, и он остался жив
Елена МОЛОДЦОВА
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Сильнее всего у котенка обгорела мордочка. Фото: скриншот видеоСильнее всего у котенка обгорела мордочка. Фото: скриншот видео
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Читая эту историю, становится невозможно дышать и жить с мыслью, что люди способны сотворить такое. Хотя если у мурманчанки поднялась рука вылить на кошку чайник кипятка, в потом выкинуть ее в подъезд умирать, то почему кому-нибудь не поджечь живого котенка.

- Такое невозможно представить, а видеть это наяву не хватает сил. Мне привезли из Снежногорска котенка месяцев четырех от роду. Совершенно очевидно, что его подожгли специально. Хочется верить, что этот ад длился доли секунды, потому что я не представляю, как это маленькое сердечко смогло пережить этот ужас, - рассказывает руководитель приюта для бездомных животинах в Мурманске Оксана Анчишкина.

Сильнее всего досталось мордочке. Шерсть сгорела по всему телу, к счастью, не до кожи. Также на задней лапке у малыша свежий надрез кожи.

- Я проснулась от запаха гари в шесть утра, открыла дверь и поняла, что он идет из подъезда. Пока одевалась, услышала шаги и как кто- то вышел на улицу. В закутке у мусоропровода нашла обожженного котенка, а недалеко кипу обгоревшей бумаги, которую, судя по всему, тушили ногой, - рассказывает о произошедшем Ксения Курнакова.

Женщина решила, что он мертв. Но котенок не только выжил, но и остался ласков и спокоен.

- Очень прошу откликнуться надежного человека и пустить погостить в дом малыша! У меня такой возможности нет. Со слезами оставила его в клетке в приюте, - просит о помощи Оксана Анчишкина. - Как жаль и как страшно, что полиция не будет искать совершивших это преступление.

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