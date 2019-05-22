В Мурманской области зайцы выбегают на взлетно-посадочную полосу аэропорта

СЕГОДНЯ 17:13 2019-05-22T17:13:13+03:00

Специалисты полагают, что связано это с истощением кормовой базы, а также благоприятной погодой в момент гона у зверей

Изменить размер текста: A A

Жители Заполярья все чаще видят на улице диких зверей. Животные выходят в населенные пункты, проявляют интерес к людям, просят подачки в виде угощения. Лисицы и росомахи нередко встречаются на окраинах городов и поселков. Но куда больше жителей Мурманской области удивляет изобилие грызунов.

Например, совсем недавно в областном центре видели парочку зайцев. Встречают «лапоухих» и в других населенных пунктах. В районе Мурмашей зайцы время от времени выбегают на взлетно-посадочную полосу аэропорта, что угрожает безопасности авиаперелетов.

Чтобы узнать, с чем связан такой рост популяции, мы обратились к специалисту.

- Все в природе циклично. И воспроизводство зверей в том числе. Последний раз подобное происходило давно - лет 10-15 назад. Все зависит от погодных условий. Не хватает кормовой базы - это одна из причин, по которой они выходят из леса. Еще зависит от того, какая температура, какие погодные условия выпали на выводковый период. Если на этот период приходится теплая погода, то, соответственно, больше выживает детенышей. Они лучше развиваются, - сообщил «КП» заместитель начальника отдела государственного охотничьего надзора Валентин Барашков.

Другой фактор, который косвенно повлиял на численность зайцев - сокращение ареала хищников в лесах Мурманской области. В частности, количество волков в Заполярье остается мизерным.

ИСТОЧНИК KP.RU