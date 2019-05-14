В Мурманск прибежали из леса 2 диких зайца

14 Май 12:47 2019-05-14T12:52:20+03:00

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Один серый, другой белый. Нет это мы не про гусей, которые «жили у бабуси» в известной песенке. Речь идет про самых настоящих зайцев.

Дикие грызуны очутились в Мурманске. Утром 14 мая прохожие случайно заметили двух зайцев на улице Старостина, серого и белого. Зверьки оказались большими, упитанными, с мощными задними лапами и здоровенными ушами. Одним словом, с кроликами никак не спутать.

При такой неожиданной встрече грех не снять видео. Мурманчанин Александр Смирнов, проходивших мимо, так и сделал, а потом выложил ролик в соцсеть. Подписчики тут же расщедрились на комментарии где, главным образом, расписывали гастрономические свойства тучных зайцев.

- А говорят, кушать им нечего. Вон какие лоси! Один уже и шкурку поменял, - заметила Ольга Андреева.

- Зайцы... круть... лишь бы никто на шубку не пустил, - пишет Елена Билан.

- Такие сами собак сожрут, - пошутил Андрей Дудка, намекая на внушительный размер грызунов.

- У них сейчас период «знакомств», вот и скачут где попало, - подытожила Нэлля Фирсина.

Мурманчанка вспомнила, как 3 года назад повстречалась с зайцем на Восточно-объездной дороге, в райне ТРЦ «Форум». Ошалевший зверек вынырнул с обочины прямо под колеса ее машины и чудом уцелел.

Улица Старостина, где видели грызунов сегодня, вплотную примыкает к лесистым сопкам. Как раз оттуда, видимо, и прискакали ушастые гости.

По Мурманску скачут лесные зайцы.Автор: Александр Смирнов

ИСТОЧНИК KP.RU