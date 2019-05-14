В Мурманск прибежали из леса 2 диких зайца
Один серый, другой белый. Нет это мы не про гусей, которые «жили у бабуси» в известной песенке. Речь идет про самых настоящих зайцев.
Дикие грызуны очутились в Мурманске. Утром 14 мая прохожие случайно заметили двух зайцев на улице Старостина, серого и белого. Зверьки оказались большими, упитанными, с мощными задними лапами и здоровенными ушами. Одним словом, с кроликами никак не спутать.
При такой неожиданной встрече грех не снять видео. Мурманчанин Александр Смирнов, проходивших мимо, так и сделал, а потом выложил ролик в соцсеть. Подписчики тут же расщедрились на комментарии где, главным образом, расписывали гастрономические свойства тучных зайцев.
- А говорят, кушать им нечего. Вон какие лоси! Один уже и шкурку поменял, - заметила Ольга Андреева.
- Зайцы... круть... лишь бы никто на шубку не пустил, - пишет Елена Билан.
- Такие сами собак сожрут, - пошутил Андрей Дудка, намекая на внушительный размер грызунов.
- У них сейчас период «знакомств», вот и скачут где попало, - подытожила Нэлля Фирсина.
Мурманчанка вспомнила, как 3 года назад повстречалась с зайцем на Восточно-объездной дороге, в райне ТРЦ «Форум». Ошалевший зверек вынырнул с обочины прямо под колеса ее машины и чудом уцелел.
Улица Старостина, где видели грызунов сегодня, вплотную примыкает к лесистым сопкам. Как раз оттуда, видимо, и прискакали ушастые гости.
По Мурманску скачут лесные зайцы.Автор: Александр Смирнов
ИСТОЧНИК KP.RU