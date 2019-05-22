Подводное «чудо-юдо», попавшее на видео мурманских рыбаков, оказалось китом
Заполярный сегмент соцсети взбудоражила история про необычное существо, обнаруженное в районе острова Кильдин. По фотографиям было трудно судить, что за чудище показалось над волнами. Внесли ясность рыбаки, которые в тот момент промышляли в Баренцевом море. На днях они продемонстрировали видеоролик с места событий.
После этого сомнений уже не осталось - подводное «чудо-юдо» это ничто иное, как косатка. Просто кит оказался необычайно крупным.
- Там присутствовал морской зверь с большим плавником, очень похожим на плавник косатки, и в кадр он попал на 45-й секунде видео. Косатки - очень редкие гости в наших водах, - сообщает в подписи к видео мурманчанин Антон Чайко.
По всей видимости, кит наслаждался обедом. Вокруг него увивались целые косяки вкусной мойвы. Напомним, в Мурманской области и ранее отмечались случаи, когда косатки подплывали максимально близко к рыбакам. Иногда людям в лодке даже казалось, что млекопитающее пытается напасть на них.
Мурманские рыбаки встретили косатку возле острова Кильдин.Автор: Антон Чайко
ИСТОЧНИК KP.RU