2019-05-22T13:34:23+03:00
Дом. Семья

Подводное «чудо-юдо», попавшее на видео мурманских рыбаков, оказалось китом

Крупная косатка лакомилась мойвой в Баренцевом море
Иван ПЕТРОВ
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Киты резвились около рыбацкой лодки, но при этом не угрожали здоровью людей - ныряли с филигранной точностью. Фото: Антон ЧайкоКиты резвились около рыбацкой лодки, но при этом не угрожали здоровью людей - ныряли с филигранной точностью. Фото: Антон Чайко
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Заполярный сегмент соцсети взбудоражила история про необычное существо, обнаруженное в районе острова Кильдин. По фотографиям было трудно судить, что за чудище показалось над волнами. Внесли ясность рыбаки, которые в тот момент промышляли в Баренцевом море. На днях они продемонстрировали видеоролик с места событий.

После этого сомнений уже не осталось - подводное «чудо-юдо» это ничто иное, как косатка. Просто кит оказался необычайно крупным.

- Там присутствовал морской зверь с большим плавником, очень похожим на плавник косатки, и в кадр он попал на 45-й секунде видео. Косатки - очень редкие гости в наших водах, - сообщает в подписи к видео мурманчанин Антон Чайко.

По всей видимости, кит наслаждался обедом. Вокруг него увивались целые косяки вкусной мойвы. Напомним, в Мурманской области и ранее отмечались случаи, когда косатки подплывали максимально близко к рыбакам. Иногда людям в лодке даже казалось, что млекопитающее пытается напасть на них.

Мурманские рыбаки встретили косатку возле острова Кильдин.Автор: Антон Чайко

ИСТОЧНИК KP.RU

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