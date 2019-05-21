2019-05-21T10:45:43+03:00
Дом. Семья

В Мурманской области рыбаки встретили необычное существо в море

Северяне предположили, что белое чудо-юдо - полосатик, который охотится за мойвой
Иван ПЕТРОВ
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Рыбаки полагают, что встретились с китом в районе острова Кильдин. Фото: vk.com/sea_fishermenРыбаки полагают, что встретились с китом в районе острова Кильдин. Фото: vk.com/sea_fishermen
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Любительский промысел в Заполярье был и остается опасным развлечением. Плохой климат, переменчивый ветер и не особо надежные плавсредства иногда доводят до беды. И все-таки рыбаки Мурманской области - люди азартные и храбрые. Кольский залив и Баренцево море для них - дом родной. Вот только в этом доме не знаешь, с кем встретишься.

Нечасто киты подплывают так близко к рыбацкой лодке. Фото: vk.com/sea_fishermen

Нечасто киты подплывают так близко к рыбацкой лодке. Фото: vk.com/sea_fishermen

На днях смелые искатели приключений заметили необычное создание во время рыбалки. Над водой показалось крупное белое животное с большим выступающим плавником. Морское «чудо-юдо» сразу же привлекло к себе повышенное внимание чаек, которые стали кружить над непонятным существом.

Фотографии с места событий выложили в интернет пользователи закрытой группы «Тресковая рыбалка в Баренцевом море». Рыбаки предположили, что это кит, и прокомментировали снимки следующим образом.

- На одном похоже полосатик резвится. Рыбки-мойвы наелся. Киты часто там резвятся. Пока мойву на стайки разбили, вот киты и будут теперь их гонять, - заметил Дмитрий Пальмов.

- Да, сегодня они там парочкой ходили, резвились, - сообщил 20 мая Евгений Карпенко.

Встреча с «морским чудищем» произошла в районе острова Кильдин. Напомним, не так давно норвежцы обнаружили в Баренцевом море удравшего «кита-видеоблогера». Животное отчаянно пыталось сорвать с головы экшен-камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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