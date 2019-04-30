Источник "КП": боевые белухи на службе российских военных - это сказки
Чудо-юдо Рыба-кит - вот кого на днях повстречали норвежские рыбаки у острова Инге. Напомним, белуха с камерой GoPro сама подплыла к людям и стала тереться о борта лодок, пытаясь снять с себя оборудование.
Гостья изрядно напугала норвежцев. Местные ученые сразу сказали, что они не ставят видеокамеры на китов. Но некоторые ученые вспомнили, что слышали о прирученных китах, которых дрессируют российские военные. Причем в норвежских СМИ даже зазвучал Мурманск. Ведь ближе всего к Норвегии Северный флот. А разве флоту не логично иметь боевых китов?
- Это все не более чем сказки, - рассказал "КП" осведомленный источник. - У Северного флота не прирученных диких животных на службе.
Наиболее вероятно, что белуха могла сбежать от ученых. Или ее приручили люди, занимающиеся, например, дайвингом. Ведь эти киты очень дружелюбны. И на Белом море практикуют плавание людей с ними.
ИСТОЧНИК KP.RU