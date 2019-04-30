2019-04-30T17:08:57+03:00
Общество

Источник "КП": боевые белухи на службе российских военных - это сказки

На Северном флоте нет прирученных диких животных
Мария ПАШЕНКОВА
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Белуха терлась о борта лодок норвежских рыбаков, пытаясь снять с себя оборудование. Фото: nrk.noБелуха терлась о борта лодок норвежских рыбаков, пытаясь снять с себя оборудование. Фото: nrk.no
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Чудо-юдо Рыба-кит - вот кого на днях повстречали норвежские рыбаки у острова Инге. Напомним, белуха с камерой GoPro сама подплыла к людям и стала тереться о борта лодок, пытаясь снять с себя оборудование.

Гостья изрядно напугала норвежцев. Местные ученые сразу сказали, что они не ставят видеокамеры на китов. Но некоторые ученые вспомнили, что слышали о прирученных китах, которых дрессируют российские военные. Причем в норвежских СМИ даже зазвучал Мурманск. Ведь ближе всего к Норвегии Северный флот. А разве флоту не логично иметь боевых китов?

- Это все не более чем сказки, - рассказал "КП" осведомленный источник. - У Северного флота не прирученных диких животных на службе.

Наиболее вероятно, что белуха могла сбежать от ученых. Или ее приручили люди, занимающиеся, например, дайвингом. Ведь эти киты очень дружелюбны. И на Белом море практикуют плавание людей с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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