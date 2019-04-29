2019-04-29T17:38:33+03:00
Общество

У берегов Норвегии рыбаки встретили белуху с видеокамерой

Ученые королевства считают, что технику на кита могли установить военные из Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВА
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Белуха терлась о борта лодок норвежских рыбаков, пытаясь снять с себя оборудование. Фото: nrk.noБелуха терлась о борта лодок норвежских рыбаков, пытаясь снять с себя оборудование. Фото: nrk.no
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Рыбаки на промысле делают разные находки. Например, мурманчанин Роман Федорцов фотографирует необычных морских обитателей, попавших в трал. А недавно норвежцы выловили в море труп.

Теперь же снова жители королевства стали героями новостей благодаря встрече с белухой. 25 апреля у острова Инге они увидели кита... с экшн-камерой GoPro на голове. Также на нем был специальный обвес с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга".

На место вызывали ученых, которые вместе с рыбаками попытались снять камеру и обвес. Только вот белуха хоть и была очень дружелюбной и плавала рядом с людьми, все же отплывала, как только к ней протягивали руки. Хотя, как пишет NRK, белуха терлась о борта лодок, пытаясь ослабить ремни и избавиться от "аксессуаров". Только на следующий день удалось снять камеру.

- Наши ученые такое оборудование не устанавливают. Но я знаю, что в России есть прирученные киты. Вероятно, некоторые из них вырвались на свободы, - сообщил NRK профессор кафедры арктической и морской биологии Норвежского арктического университета Аудун Рикардсен.

Его коллеги предполагают, что камеру на белуху установили, не ученые, а российские военные. Как стало известно "КП", на китов наши ученые умы действительно не одевают видеокамеры. А только специальные капсулы и редко GPS-датчики. А военные Северного флота "призывали" животных на службу. Так, артисты Мурманского океанариума, в том числе Филя, в свое время проходили тренировки на базе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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