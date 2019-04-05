2019-04-05T16:59:34+03:00
Происшествия

Норвежские рыбаки выловили труп в Баренцевом море

Погибший случайно попал в трал креветколова «Remoy» и опознать его не удалось
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Рыбаки Мурманской области наверное посочувствуют команде траулера "Remoy". Норвежцы случайно выловили человеческий труп вместо креветок. Фото: Ola Solvang (www.nordlys.no)Рыбаки Мурманской области наверное посочувствуют команде траулера "Remoy". Норвежцы случайно выловили человеческий труп вместо креветок. Фото: Ola Solvang (www.nordlys.no)
Изменить размер текста:

Моряки - люди суеверные. Еще бы, ведь они имеют дело с беспощадной стихией. Так что рыбаки Мурманской области посочувствуют своим норвежским коллегам, которые случайно выловили труп.

Случилось это неприятное происшествие утром 4 апреля, когда траулер «Remoy» промышлял в Баренцевом море. Небольшая команда норвежского креветколова решила проверить траловую сеть.

На фоне улова темнело нечто, напоминающее бесформенный ком из промасленной одежды. И при ближайшем рассмотрении норвежцы с ужасом осознали - это тело. Причем, останки уже в значительной степени разложилось. Напуганные моряки тут же связались с полицией Тромсе по рации.

- Это действительно необычно. Такое происшествие команде будет очень тяжело принять, - пояснил судовладелец траулера Олаф Ремой газете «Verdens Gang».

Ясное дело, о продолжении рейса речи не шло. По данным Nordlys, рыбаки взяли курс на ближайшую деревню Ботсфьорд, где их встретит представитель полиции. Траулер прибудет на место сегодня, 5 апреля.

Тело временно разместили в самом холодном отсеке судна. Как несчастный нашел свою смерть неизвестно. Скорее всего, рыбачил на частной лодке, сорвался и утонул. На эту версию указывает жилет безопасности, обнаруженный на теле, а также промасленная одежда. Останки испорчены до такой степени, что без генетической экспертизы не выяснить даже пол погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строитель из Мурманска задолжал 40 миллионов рублей по налогам
Андрей Чибис улетит в Москву, а в аэропорту "Мурманск" пообщается с пассажирами
Ремонт сломанной крыши мурманского художественного музея начался спустя полтора месяца
«Красная машина»: на улицы Мурманска вышли новые троллейбусы
Стас Ярушин в Мурманске играет в снежки и хоккей
Институт права и публичной политики обратился в ООН из-за обысков в квартире мурманского правозащитника
Проверка слуха: в Мурманске с детского сада упал снег на голову женщине
Мурманские школьники напишут диктант по киберграмотности
В Оленегорске собирают деньги на похороны 23-летней девушки, убитой ревнивым сожителем
Мурманчанин поехал в командировку в Калининград и избил охранника
В Мурманске гостья обокрала хозяйку на миллион, забрав ювелирные драгоценности
В Мурманске заметили звезду "Универа" Стаса Ярушина
"Мимо окон будут мертвецов носить": Мурманчане выступают против нового прощального зала
Впервые на День Победы в Мурманске пройдет авиапарад
Глава Кандалакшского района Михаил Павлов: «Ответственность за нерешенные проблемы с уборкой снега, состояние дорог и транспортных перевозок беру на себя!»
Принят закон о крабовых аукционах, против которого протестовали в Мурманске