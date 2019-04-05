Норвежские рыбаки выловили труп в Баренцевом море

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-05T16:59:34+03:00

Погибший случайно попал в трал креветколова «Remoy» и опознать его не удалось

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Моряки - люди суеверные. Еще бы, ведь они имеют дело с беспощадной стихией. Так что рыбаки Мурманской области посочувствуют своим норвежским коллегам, которые случайно выловили труп.

Случилось это неприятное происшествие утром 4 апреля, когда траулер «Remoy» промышлял в Баренцевом море. Небольшая команда норвежского креветколова решила проверить траловую сеть.

На фоне улова темнело нечто, напоминающее бесформенный ком из промасленной одежды. И при ближайшем рассмотрении норвежцы с ужасом осознали - это тело. Причем, останки уже в значительной степени разложилось. Напуганные моряки тут же связались с полицией Тромсе по рации.

- Это действительно необычно. Такое происшествие команде будет очень тяжело принять, - пояснил судовладелец траулера Олаф Ремой газете «Verdens Gang».

Ясное дело, о продолжении рейса речи не шло. По данным Nordlys, рыбаки взяли курс на ближайшую деревню Ботсфьорд, где их встретит представитель полиции. Траулер прибудет на место сегодня, 5 апреля.

Тело временно разместили в самом холодном отсеке судна. Как несчастный нашел свою смерть неизвестно. Скорее всего, рыбачил на частной лодке, сорвался и утонул. На эту версию указывает жилет безопасности, обнаруженный на теле, а также промасленная одежда. Останки испорчены до такой степени, что без генетической экспертизы не выяснить даже пол погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU