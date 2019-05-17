Жильцы мурманского дома, где взорвался газ, пожаловались Андрею Чибису

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-17T12:41:09+03:00

Мурманский дом на Свердлова, 6/1 еще долго будет напоминать своим внешним видом о зловещей трагедии. Поврежденную часть восстановят не раньше 2021 года. Фото: Виктор КОСТРОВ

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Порой кажется, что все мы живем как на вулкане, и никто не застрахован от катастрофы. После трагедии, случившейся в 2018 году на севере областного центра, это чувствуется особенно остро.

Напомним, жилец мурманского дома на улице Свердлова, 6/1 намеренно устроил взрыв газа - снесло кусок здания, погибли люди, а в уцелевшей части 5-этажки нарушилось отопление и теплоснабжение...

Произошло это весной 2018 года, и, хотя с момента трагедии «много воды утекло», жильцы дома все еще испытывают на себе негативные последствия. В частности, данную тему они подняли в своем неофициальном обращении к главе региона. Свой пост северянка оставила в официальном Instagram-аккаунте врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Когда же поддержат жителей нашего дома, пострадавших после взрыва бытового газа более года назад? Работы по восстановлению не ведутся, мы живем в разрушенном доме без подъездных путей! - пишет в соцсети «Instagram» мурманчанка под ником lidia_krilova (Лидия Крылова).

Придомовая территория возле частично расселенного здания и правда выглядит как после бомбежки. Асфальт и грунт пострадали сразу же после трагедии. Из-за бетонных обломков и спецтехники, которую необходимо было «подогнать» к дому ради спасения людей.

Мурманская мэрия планирует отреставрировать подъездные пути, а 5-этажку - отремонтировать, но не раньше 2021 года, и это потребует многомиллионных расходов. В ближайших планах - разработка проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU