2019-03-20T19:20:12+03:00
Недвижимость

В Мурманске случился потоп в доме на Свердлова, где ровно год назад взорвался газ

Коммунальщики выясняют причину коммунального бедствия и откачивают воду
Иван ПЕТРОВ
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Так выглядит это здание спустя год после трагедии. В каждой из этих разрушенных квартир кто-то погиб...Так выглядит это здание спустя год после трагедии. В каждой из этих разрушенных квартир кто-то погиб...Фото: Виктор КОСТРОВ
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Пятиэтажная «хрущевка» выглядит словно конструктор, где не хватает кубиков. Окна забиты, а придомовая территория - разворочена. Во всем облике дома № 6/1 на улице Свердлова прослеживается немая скорбь. Он еще долго будет напоминать мурманчанам о страшной трагедии, которая произошла здесь; о загубленных молодых жизнях.

Так выглядел дом № 6/1 на улице Свердлова через 2 часа после взрыва. Фото: Виктор КОСТРОВ

Так выглядел дом № 6/1 на улице Свердлова через 2 часа после взрыва.Фото: Виктор КОСТРОВ

Сегодня, 20 марта, спустя ровно год после взрыва газа, здание снова преследуют коммунальные бедствия. На сей раз речь идет о потопе. В результате прорыва трубы во дворе скопилось огромное количество воды. Жильцам дома № 6/1 и соседнего № 4/1 даже к подъезду не подойти. Кажется, без резиновой лодки тут просто не обойтись.

- Причина прорыва пока остается неясной. Непонятно, откуда там вода, причем, в таком большом объеме. Ситуация осложняется тем, что к дому 6/1 на Свердлова нет подъезда. Я отправил на место 2 экскаватора и машину, чтобы откачать воду, чтобы жильцы не страдали. Постараемся отвести ее от дома, - пояснил «КП» директор мурманского «Водоканала» Владимир Лебедев.

Со временем коммунальщики должны обнаружить проблемный участок трубы. И заблокировать его, чтобы потоп прекратился. Стоит отметить, что дом № 6/1 на Свердлова и прежде сталкивался с подтоплением, было это в октябре 2018 года. Правда, тогда здание заливало сверху, а теперь вот снизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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