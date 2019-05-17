2019-05-17T09:07:39+03:00
Общество

В Мурмашах ищут инвесторов, желающих восстановить здание бывшей гостиницы «Русалочка»

А еще в Кольском районе намерены очистить от сухостоя зеленые зоны
Елена МОЛОДЦОВА
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Для здания "Русалочки" чиновники решили найти инвесторов. Фото: Кирилл КоганДля здания "Русалочки" чиновники решили найти инвесторов. Фото: Кирилл Коган
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Не многие муниципалитеты принимают все сказанное врио губернатором Мурманской области Андреем Чибисом под козырек. Глава администрации Кольского района Александр Лихолат - исключение из общего правила – еще бы он столько лет прослужил в силовых структурах и научился выполнять приказы высокого руководства. Вот и после оперативного совещания в правительстве Заполярья Александр Павлович решил не дожидаться, когда его ткнут носом в неубранные поселки. Выездное совещание Лихолат провел в Мурмашах.

И первым, что ему бросилось в глаза это здание бывшей гостинице «Русалочка», законсервированное нынешним владельцем. А меж тем, именно оно является символом поселка энергетиков. После небольшого обсуждения с местными чиновниками, Александр Лихолат решил, что надо искать инвесторов, готовых возродить «Русалочку». При этом Кольский район готов выделить на эти цели субсидию. А пока желающих приобрести шедевр деревянного зодчества не нашлось, в Мурмашах и других поселках надо привести в порядок парки и скверы.

- Мы планируем выделить субсидию из районного бюджета на заключение прямых договоров по очистке зеленых зон. Начать нужно с территорий, являющихся излюбленным местом прогулок жителей Мурмашей, - дал указание Александр Павлович.

Очистить палисадники, парки и скверы от сухостоя необходимо уже к началу лета. Так что времени у жилищников осталось немного, пора браться за грабли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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