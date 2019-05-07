Мурманская телебашня погасила свои огни, но не в знак траура

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-07T12:50:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда в середине марта Мурманская телебашня гасила свои огня в знак траура по погибшим при теракте в Новой Зеландии, многие северяне задались резонным вопросом: устроит ли такую акцию руководство телецентра, если беда случится не на другом конце света, а на Кольском полуострове. И вот настал момент истины. Напомним, 5 мая в аэропорту «Шереметьево» произошла авиакатастрофа с самолетом, летевшим рейсом Москва - Мурманск. Погиб 41 человек, а 26 жертв этой страшной трагедии - жители нашего родного Заполярья.

- График работы декоративной подсветки телебашни согласован с Управлением городского хозяйства Мурманска. Когда на лето в связи с наступлением светлых ночей выключают уличное освещение, тогда гасит огни и телебашня. Именно по этой причине с 3 мая декоративная подсветка не работает, - рассказал «КП» директор Мурманского ОРТПЦ Александр Овчинников.

Огни зажгутся теперь только 13 августа. По словам Александра Николаевича, устроить акцию в знак траура по погибшим в «Шереметьево» невозможно чисто технически, ведь огни были погашены еще за два дня до трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU