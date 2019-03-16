В Мурманске огни телебашни погасли в знак траура о погибших в Новой Зеландии
Минувшая пятница, 15 марта, стала черной для жителей новозеландского города Крайстчерч. Напомним, сразу несколько террористов напали на две мечети и открыли стрельбу по верующим. В результате 49 человек погибли и десятки получили ранения. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Новой Зеландии, а по всей стране прошла акция в знак скорби по погибшим в теракте.
В полночь 16 марта ровно на один час погасли огни на российских телебашнях. Мурманск не стал исключением – вместе с боем курантов, ознаменовавших начало новых суток, телевышка на сопке Варничной, потухла. Собственно говоря, тоже самое произошло и с Останкинской башне в Москве.
Тем не менее, северяне не оценили такого жертва сопереживания далекой Новой Зеландии.
- Она гасла, когда трагедии в России происходили? – справедливым вопросм задался Роман Ивашечкин.
ИСТОЧНИК KP.RU