2019-03-16T12:08:10+03:00
Общество

В Мурманске огни телебашни погасли в знак траура о погибших в Новой Зеландии

Акция скорби прошла по всей стране
Елена ЧУМАКОВА
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Огни погасли в знак скорби. Фото: radiomap.euОгни погасли в знак скорби. Фото: radiomap.eu
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Минувшая пятница, 15 марта, стала черной для жителей новозеландского города Крайстчерч. Напомним, сразу несколько террористов напали на две мечети и открыли стрельбу по верующим. В результате 49 человек погибли и десятки получили ранения. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Новой Зеландии, а по всей стране прошла акция в знак скорби по погибшим в теракте.

В полночь 16 марта ровно на один час погасли огни на российских телебашнях. Мурманск не стал исключением – вместе с боем курантов, ознаменовавших начало новых суток, телевышка на сопке Варничной, потухла. Собственно говоря, тоже самое произошло и с Останкинской башне в Москве.

Тем не менее, северяне не оценили такого жертва сопереживания далекой Новой Зеландии.

- Она гасла, когда трагедии в России происходили? – справедливым вопросм задался Роман Ивашечкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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