2019-05-04T00:46:19+03:00
Звезды

В Мурманской области будут снимать короткометражку про детское горе

Фильм о переживаниях подростков из-за гибели товарища станет дипломной работой
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Съемки короткометражного фильма по мотивам реальной истории пройдут во второй половине мая.Съемки короткометражного фильма по мотивам реальной истории пройдут во второй половине мая.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

- Для участия разыскиваются подростки от 15 до 22 лет и взрослые актеры до 60-ти. Опыт в съемках значения не имеет, - такое объявление появилось на днях в "ВКонтакте".

Северян уже не удивить съемками разных фильмов в Мурманской области. Буквально недавно у нас работали над сериалом "Полярный 17", фильмом "Буран", короткометражкой про любовь. И вот снова короткий метр.

К нам едет студент режиссерской мастерской игрового кино В.И. Хотиненко и В.А. Фенченко (ВГИК) Владислав Рытков, который выбрал Заполярье съемочной площадкой своего дипломного проекта.

- В основу сценария легла реальная история школьницы из глухого сибирского городка. Девочка рассказала о том, как после субботней дискотеки ее одноклассник «Лыба» покончил с собой. Его поступок не только изменил и всколыхнул тихую жизнь сибирского поселка на приполярной автотрассе, но и обнажил элементарную беспомощность людей при столкновении с подобным. А что говорить о девочке оставленной всеми в ее детском горе? - говорится в описании проекта.

Автор фильма привезет с собой профессиональную команду, а вот актеров планирует искать только в Мурманской области. Съемки пройдут с 17 по 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске у жилых домов нашли противопехотную мину
Жители Мурманской области больше любят "Полицейского с Рублевки", чем "Игру престолов"
Завтра в Кировске состоится фестиваль «ХибиныБикини»
В Кировске водителя Kia Rio госпитализировали после столкновения с автобусом
Погода в Мурманской области продолжает ухудшаться: сильный ветер и снег
В Мурманске водитель сбил опору ЛЭП, движение на участке дороги остановлено
Мужчине, которого спасли из горящей машины, мурманчанин подарил «Волгу»
В районе Кандалакши нашли тело пропавшего без вести 64-летнего рыбака
Пожар на Заречной улице: в Мурманске ранним утром сгорел 59-летний дом
В Североморске нахимовца в алкогольной коме доставили в больницу
В Мурманске стартовали Белые ночи, которые продлятся 19 суток
День Победы в Мурманске-2019: 16 самолетов, 46 единиц военной техники
Прокуратура обжаловала приговор экс-заместителю губернатора Игорю Бабенко
Под Кандалакшей ищут рыбака, который собирался домой, да так и не вернулся
Проверка слуха: В Мурманске водитель нанес инспектору ДПС серию ударов
На трассе Кандалакша-Умба заметили медвежат
Трое осужденных наводят порядок на одной из улиц Мурманска
ФСБ опубликовала видео с задержанием мошенника на мурманском вокзале
«Легенды северного ветра»: Московская художница привезет в Мурманск выставку по мотивам путешествия по Заполярью