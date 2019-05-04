В Мурманской области будут снимать короткометражку про детское горе

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-04T00:46:19+03:00

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- Для участия разыскиваются подростки от 15 до 22 лет и взрослые актеры до 60-ти. Опыт в съемках значения не имеет, - такое объявление появилось на днях в "ВКонтакте".

Северян уже не удивить съемками разных фильмов в Мурманской области. Буквально недавно у нас работали над сериалом "Полярный 17", фильмом "Буран", короткометражкой про любовь. И вот снова короткий метр.

К нам едет студент режиссерской мастерской игрового кино В.И. Хотиненко и В.А. Фенченко (ВГИК) Владислав Рытков, который выбрал Заполярье съемочной площадкой своего дипломного проекта.

- В основу сценария легла реальная история школьницы из глухого сибирского городка. Девочка рассказала о том, как после субботней дискотеки ее одноклассник «Лыба» покончил с собой. Его поступок не только изменил и всколыхнул тихую жизнь сибирского поселка на приполярной автотрассе, но и обнажил элементарную беспомощность людей при столкновении с подобным. А что говорить о девочке оставленной всеми в ее детском горе? - говорится в описании проекта.

Автор фильма привезет с собой профессиональную команду, а вот актеров планирует искать только в Мурманской области. Съемки пройдут с 17 по 26 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU