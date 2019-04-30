В Мурманской области оштрафован на 250 тысяч командир вертолета, спасший людей после столкновения

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-30T14:46:38+03:00

Так выглядит вертолет МИ-8Т, столкнувшийся с деревом в Мурманской области (Ловозерский район) Фото: пресс-служба следственного комитета на транспорте

Авиатор совершил запрещенную посадку, которая позже привела к попаданию в буран и «встрече» с деревом

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Высокое мастерство летчика помогло избежать жертв. Благодаря хорошему опыту и крепким нервам пилот удержал крылатую машину в воздухе. И попутно спас 15 человек экипажа, все - жители Мурманской области.

Случилось это в феврале 2018 года. Тогда вертолет попал в снежный буран под Ловозером, случайно врезался в дерево, но все закончилось хорошо. Правда, против командира завели уголовное дело.

«КП» информировала Вас на всех этапах этой необычной истории, а теперь вот наступила развязка. На днях Ловозерский суд вынес приговор. Авиатора признали виновным в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Летчик заплатит очень большой штраф - 250 тысяч рублей.

Как же так, спас экипаж - и оказался «крайним»? Постараемся объяснить Вам позицию обвинения. Итак, 21 февраля, днем (было светло) вертолет летит из Ловозера в труднодоступное село Сосновка. По пути пассажиры просят посадить «МИ-8Т» на участке под названием Пача. Кому-то в этом районе нужно передать еду и лекарства.

Вокруг - только тундра и лес, но пилот соглашается сделать добро, хотя надежного ориентира для приземления нет. Позже следствие признает это нарушением.

При последующем взлете вертолет попадает в снежный вихрь, возникают трудности с ориентированием и машина цепляет дерево. Вертушку встряхивает, возникают вмятины и коррозия, а один из пассажиров легко травмируется. Но командир продолжает путь, и позже это назовут еще одним нарушением. В итоге, хотя авиатор и «вырулил» ситуацию, его все равно признали виновным.

ИСТОЧНИК KP.RU