2019-04-03T12:52:13+03:00
Происшествия

Командира Ми-8 будут судить за столкновение с деревьями в Ловозере

44-летний пилот принял решение продолжить рейс со значительными повреждениями в фюзеляже вертолета [фото]
Светлана УФИМЦЕВА
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Вертолет МИ-8Т принадлежит фирме из Вологды. В тот день он выполнял социальный рейс для жителей Заполярья. Фото:Северо-Западное следственное управление на транспорте следственного комитетаВертолет МИ-8Т принадлежит фирме из Вологды. В тот день он выполнял социальный рейс для жителей Заполярья. Фото:Северо-Западное следственное управление на транспорте следственного комитета
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Командира вертолета Ми-8, который допустил столкновение с деревом в Ловозерском районе, ждет суд. Материалы дела уже направлены в районную инстанцию для рассмотрения по существу.

События этой истории развернулись 21 февраля 2018 года: 44-летний командир, выполняя рейс «Ловозеро - Краснощелье - Каневка - Сосновка - Ловозеро», попытался сесть на реку Поной, которая находится в районе посадочной площадки Пача.

К слову на борту было 15 пассажиров, и один из них оказался неоформленным, а также 309 килограммов груза.

– Он выполнил посадку при наличии попутного ветра, используя в качестве ориентира накатанный след от снегохода, что привело к попаданию вертолета в условия, исключающие возможность визуального наблюдения ориентиров по ходу движения. После этого, командир перешел на полет по приборам и при наборе высоты допустил столкновение правым бортом фюзеляжа с деревьями, но все-таки вывел пилотируемое им судно из зоны снежного вихря, – рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

Изначально вертолет не должен был садиться здесь. Экипаж сам принял такое решение из-за необходимости передать продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости. И, несмотря на серьезные повреждения Ми-8, командир принял решение продолжать рейс, отправившись от Каневки до Сосновки.

О характере повреждений вертолета сами за себя говорят фото, предоставленные следователями. Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте следственного комитета.

О характере повреждений вертолета сами за себя говорят фото, предоставленные следователями. Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте следственного комитета.

Судить мужчину будут сразу по двум статьям УК: 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» и 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

После ЧП сообщалось, что за медицинской помощью в итоге обратилась только одна пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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