2019-04-26T11:41:32+03:00
Спорт

Стало известно, где в Мурманске построят новую Ледовую арену

Грандиозный спортивный объект собираются открыть на улице, пролегающей в сопках
Иван ПЕТРОВ
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Скалистые сопки на заднем плане, наверное, послужат неплохим фундаментом для новой Ледовой арены. Фото: пресс-служба администрации МурманскаСкалистые сопки на заднем плане, наверное, послужат неплохим фундаментом для новой Ледовой арены. Фото: пресс-служба администрации Мурманска
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Заполярье нуждается в развитии своего потенциала физической культуры. Он достаточно богат, ведь талантливых юношей и девушек у нас много. Но вот беда - зачастую ребятам просто негде тренироваться.

В Мурманске решить этот вопрос решили строительством Ледовой арены. В отличие от Ледового дворца, это будет сугубо спортивный объект. Сдавать его в аренду под торговые ряды не планируется - только соревнования и тренировки...

Впрочем, как бы хорошо это ни звучало, «новую-ледовую» еще нужно построить. За минувшие полгода мурманские власти продвинулись в этом вопросе. Наконец-то выбрали подходящее место, о чем и сообщили на сайте мэрии 25 апреля.

- Депутаты города Мурманска побывали на месте будущего строительства Ледовой арены в районе улицы Капитана Орликовой. Планируется, что на пустыре уже этим летом начнутся работы. Закончить строительство планируется в течение 2-х лет, - сообщает пресс-служба мурманской мэрии.

Спроектировали здание местные инженеры. План предусматривает интересные технические «фишки», так необходимые спортсменам. Например, регулировку температуры льда.

Улица Орликовой по большей части пролегает в сопках. Мурманчане предлагали, что Ледовую арену, наоборот, построят в низине. Согласно голосованию группы «Мурманск: что есть и что будет» большинство участников выбрали участок «Малая Долина Уюта». На второе место вышел карьер «Желтая гора».

Напомним, построить ледовую арену предложили в октябре 2018 и тогда же подписали договор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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