Депутаты Мурманской областной Думы изменили региональный закон о выборах губернатора

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-26T08:20:17+03:00

Теперь на них могут идти самовыдвиженцы

Изменить размер текста: A A

Уже в сентябре в Мурманской области пройдут выборы губернатора Мурманской области. Если ранее главу региона назначали в Кремле, то теперь сами северяне смогут определить, кого хотят видеть у руля власти.

На заседании Мурманской областной Думы, что состоялось на этой неделе, парламентарии в окончательном чтении приняли изменения в региональный закон о выборах губернатора.

- Закон дополнен статьями, регламентирующими самовыдвижение кандидатов и выдвижение кандидатов избирательными объединениями, - сообщили в заполярном парламенте.

Такое новшество может быть удобно врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису, которые не демонстрирует партийную принадлежность, но при этом заявил, что хочет участвовать в избрании нового главы региона. Не исключено, что на выборы он пойдет именно как самовыдвиженец.

Напомним, по последним данным ВЦИОМ, за Андрея Чибиса готовы проголосовать 60% северян.

ИСТОЧНИК KP.RU