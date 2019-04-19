ВЦИОМ: за Андрея Чибиса готовы проголосовать на выборах губернатора 60% жителей Мурманской области

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-19T10:44:51+03:00

За Андрея Чибиса на выборах губернатора Мурманской области готовы проголосовать более 60% северян. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области

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Почти месяц Андрея Чибис работает в Мурманской области. В Заполярье его как врио губернатора назначил Владимир Путин.

Позже Андрей Владимирович заявил, что готов участвовать в выборах губернатора в Заполярье, которые пройдут этой осенью.

ВЦИОМ уже оценил его шанс на победу.

- Андрея Чибиса поддерживают 60% всех избирателей. Показатель электорального потенциала – 76%. У 55% участников опроса работа врио губернатора вызывает положительные впечатления, - сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

У многих действующих губернаторов или врио, в чьих регионах тоже будет голосовать электорат, похожий результат. Так, врио главы Забайкальского края Александра Осипова готовы поддержать 75%, тоже врио Радия Хабирова из Башкортостана - 63%, врио главы Республики Калмыкия Бату Хасикова - 61%.

К слову, Фонд "Петербургская политика" посчитал, сколько будет стоить голос избирателя на губернаторских выборах в этом году.

- Основной для анализа стали установленные размеры избирательных фондов в регионах, где в сентябре пройдут выборы глав, и численность избирателей по состоянию на март 2018 года (когда проходили президентские выборы). При этом нужно учесть, что итоговые цифры отражают ситуацию, если бы в голосовании приняли участие все до единого избирателя, - пишет fedpress.ru.

В Мурманской области один голос стоит 10 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU