В Мурманской области выбирают коллективы для участия в "Играй, гармонь!"

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-12T09:09:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда становится известно, что в Мурманскую область приезжает съемочная группа, гадать, где же именно она будет работать, особо не приходится. Главных вариантов два: в Териберке или в Кировске.

Так, у подножия Хибин площадку создали для сериала "Полярный 17", фильма "Буран". А теперь туда едет Первый канал. С 19 по 21 апреля, как и обещалось ранее, в Кировске снимут выпуск "Играй, гармонь!".

Для Заполярья это не станет дебютом в передаче. Ее основатель Геннадий Заволокин уже бывал у нас около 20 лет назад.

- Мы будем рады побывать в Хибинах, я уже изучила все знаковые места, которые хочется посетить. Но главное – это люди. Впечатления о крае создают люди. Чем живут, что поют – это важно. Ждем народные коллективы на прослушивании, - рассказала заслуженная артистка России Анастасия Заволокина.

19 апреля состоятся прослушивания народных коллективов Мурманской области, которые хотят принять участие в съемках. А подарком для северян станут выступления Анастасии и Захара Заволокиных в кировском ДК. Они состоятся 20 и 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU