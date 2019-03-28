Мурманчанке в Аланье хотят испортить выборы на пост мэра
До выборов нового мэра Аланьи осталось совсем немного: главу города электорат выберет 31 марта. Участвовать в них решила и уроженка Мурманска Анастасия Петрова-Четинкайя. Ради важного шага она даже получила турецкое гражданство.
Северянка рассказала "КП", что признает только честную игру и уточнила, что другие кандидаты ведут по отношению друг к другу себя достойно. Но, кажется, кто-то все-таки хочет действовать не по правилам.
Неизвестные лица упорно распускают слухи, что Анастасия больше не участвует в выборах. Из-за чего ее забрасывают сообщениями в соцсетях знакомые и незнакомые люди. Чтобы опровергнуть эту информацию, наша землячка даже сделала официальное заявление.
- Я остаюсь независимым кандидатом. Информация, что меня сняли с выборов, это слух. Мы (Анастасия и ее команда, - Ред.) заручились поддержкой народа. И не платим за это, - пояснила Петрова-Четинкайя на странице своей кампании в Facebook.
Если северянка выиграет выборы, то станет первой женщиной-мэром с русскими корнями в истории Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU