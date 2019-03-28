2019-03-28T18:37:14+03:00
Политика

Мурманчанке в Аланье хотят испортить выборы на пост мэра

Анастасия Петрова-Четинкайя уверена, что сможет добиться победы честным путем
Мария ПАШЕНКОВА
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Анастасия Петрова-Четинкайя может стать первой женщиной-мэром с русскими корнями в истории Турции. Фото: www.facebook.com/pg/degisimsendeАнастасия Петрова-Четинкайя может стать первой женщиной-мэром с русскими корнями в истории Турции. Фото: www.facebook.com/pg/degisimsende
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До выборов нового мэра Аланьи осталось совсем немного: главу города электорат выберет 31 марта. Участвовать в них решила и уроженка Мурманска Анастасия Петрова-Четинкайя. Ради важного шага она даже получила турецкое гражданство.

Северянка рассказала "КП", что признает только честную игру и уточнила, что другие кандидаты ведут по отношению друг к другу себя достойно. Но, кажется, кто-то все-таки хочет действовать не по правилам.

Неизвестные лица упорно распускают слухи, что Анастасия больше не участвует в выборах. Из-за чего ее забрасывают сообщениями в соцсетях знакомые и незнакомые люди. Чтобы опровергнуть эту информацию, наша землячка даже сделала официальное заявление.

- Я остаюсь независимым кандидатом. Информация, что меня сняли с выборов, это слух. Мы (Анастасия и ее команда, - Ред.) заручились поддержкой народа. И не платим за это, - пояснила Петрова-Четинкайя на странице своей кампании в Facebook.

Если северянка выиграет выборы, то станет первой женщиной-мэром с русскими корнями в истории Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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