Наша Турция: впервые в истории страны мэром может стать этническая русская из Мурманска

Новость, что этническая русская может стать мэром турецкого города Аланья, вызвала большое удивление и обсуждение. Сразу посыпались вопросы «Примут ли ее местные?», «Может ли женщина возглавить город?» (Турция - уникальная страна, а Аланья — интернациональный город) и другие. Хотя чему удивляться, если история знает подобные примеры: дочь Ярослава Мудрого Анна вышла замуж за Генриха I и стала королевой Франции, еще одна Анна — дочка Павла I – сидела на престоле Нидерландов. Да и в наши дни такое случается: уроженка Апатитов Мурманской области Екатерина Малышева несколько лет назад по любви стала женой принца Эрнста Августа Ганноверского.

Любовь с первого взгляда

Впрочем, 35-летняя Анастасия Петрова-Четинкайя не за корону борется, а участвует в демократическом процессе. И вообще яркий пример, кто же такой человек-космополит.

Анастасия родилась и выросла в Мурманске. Папа работал в Тралфлоте, владел четырьмя языками, мама — работник университета. От родителей дочка взяла лучшее. Например, сама спокойно говорит на пяти языках: английском, норвежском, французском и, конечно, турецком. Еще и арабский скоро покорится, китайский — в планах.

- Мама всегда поддерживала нас, давала право выбора. Я хотела ходить в художественную школу, и меня никогда бы не отправили в музыкальную, - вспоминает свое детство Анастасия.

Путь в Турцию у Анастасии лежал через Норвегию. Именно в королевство сначала уехала девушка прямо во время учебы на втором курсе историко-филологического факультета Мурманского государственного гуманитарного университета по специализации «Скандинавистика» и поступила в Университет в Осло. Говорит, что именно там стало расширяться мировоззрение. Правда, после мурманчанка снова вернулась домой в Россию, хотя и с мыслью, что хотелось бы пожить в какой-то совсем другой, «не северной», стране. «Запрос» во Вселенную был услышан: опыт Анастасии в сфере развития международного бизнеса оценили в турецкой строительной компании, которая пригласила девушку в новый офис в Аланье. И туда в 2010 году переехала мурманчанка. Ей было 27 лет.

Баллотироваться в мэры Аланьи мурманчанка решила три года назад.

- Любовь к городу возникла сразу, - сразу говорит Анастасия. - Уже через неделю после переезда я поняла, что это навсегда. Объяснить это очень сложно. Ты просто чувствуешь себя как дома. Хотя когда я приехала, сначала жила в гостинице, через три недели переехала в служебную квартиру. Но было внутреннее ощущение, что ты дома. Когда просыпаешься и каждое утро и благодарен, что находишься именно здесь. Мне понравилась сама атмосфера интернационального города, где очень хорошо хранят культурные и исторические традиции. Здесь столько достопримечательностей: можно годами изучать. Вкусная кухня, чистый воздух, - все сразу. Аланья — это не только море, пляжи и солнце.

Встреча Севера и Юга

Переезд в Турцию стал более чем судьбоносным. На пресс-конференции перед концертами Александра Рыбака, в организации которых участвовала Анастасия, она встретила своего будущего мужа Айхана. Говорит, что он сам ее нашел. И это так: мужчина позвал красивую белокурую девушку на свидание. И как в случае с Аланьей стало понятно, что это любовь с первого взгляда. В 2013 году Анастасия и Айхан стали мужем и женой. Многие из окружения пары говорят, что они совсем разные, словно встретились Север и Юг. Вот только сама Анастасия не любит сравнения.

- Не бывает разных людей! Главное, с уважением относиться к интересам и увлечениям друг друга. Мы во многом похожи, хотя и различия есть. Я очень люблю административную работу, могу часами сидеть с бумагами и писать проекты, обсуждать идеи и заниматься их воплощением. А мой муж больше любит находиться вне офиса. Мы дополняем друг друга, - говорит наша собеседница.

Муж Анастасии Айхан поддерживает супругу в работе и помогает ей готовиться к выборам.

Анастасия и Айхан вместе работают и над ее политической программой, и в сфере полиграфии, дизайна и брендинга Правда, в политику супруга не тянет — в мэры идти он никогда не планировал. Дома он учит русский язык, разговаривая с тещей каждый день за чашкой чая.

Успешная работа, счастливый брак, за окном — море и солнце. Зачем же политика с ее нервами, недосыпами, подковерными интригами? Анастасию это не пугает. Баллотироваться в мэры для нее не значит идти на предвыборную войну и сражаться с оппонентами.

- Мы желаем друг другу удачи, другие участники ведут себя корректно и с уважением, - рассказывает мурманчанка. - Не надо говорить, что это предвыборная гонка. Все это идет от любви к городу. И это не фантазия, когда однажды проснулся и подумал, что неплохо было бы стать мэром. А выбор, который основан на многолетнем опыте, знаниях и работе.

Женщина-мэр? Легко!

Попробовать себя в роли градоначальника северянка решила три года назад. Для этого в прошлом году получила гражданство. Свою предвыборную программу Анастасия Петрова-Четинкайя называет «Перемены начинаются с тебя», «Перемены – это ты». Слоган имеет несколько значений и основан на игре слов. Проекты в ее рамках разделили на три части: для людей, развитие города и туризм. Прежде чем написать свою программу, кандидат много путешествовала по Турции, общалась с людьми, жителями других городов, а также мэрами, изучала их опыт, опыт других турецких городов и стран в градостроительстве, услугах, планировании, развитии туризма, экономики и культуры.

Простые планы - улучшить местные парки, пляжи и городскую инфраструктуру. Есть большие — наладить производство люксовой одежды из волокон банана, создать популярную марку одежды, чтобы знали во время мире, построить завод по выпуску продуктов местного производства, создать большой многофункциональный комплекс и парк в центре города, превратить местную речку в каналы Венеции — пустить по ней лодочки в турецком стиле. И даже провести Олимпиаду городов-побратимов. В числе таковых находится и Мурманск. Именно Анастасия предложила навести мост дружбы между берегом турецкий и столицей Заполярья. Ее подруга из Норвегии думала, что можно предложить побратимство Аланье для одного из городов своей страны. И Анастасия подхватила идею, но для своей малой Родины.

- В Аланье много россиян и мурманчан. Мы проводим фестиваль туризма, и можно было бы активнее привлекать сюда моих земляков, - рассуждает потенциальный мэр города.

Пока что официальным кандидатом в мэры Анастасия не стала, впереди еще бумажный процесс, который должен закончиться в начале февраля.

Хотя уже сейчас Анастасия на своей рабочей странице в Facebook начинает выкладывать материалы своей программы по пунктам. Например, рассказывает о борьбе с мусором на пляжах города-курорта. Помимо этого россиянка встречается с жителями Аланьи, разговаривает с ними о проблемах городах. Есть и официальные визиты. Один из них был сделан к губернатору Аланьи. Это понятие несколько отличается от российского. У нас губернаторы — главы субъектов, а в Турции — представители правительства там, где есть муниципалитеты. На выборах выиграет тот кандидат, за кого проголосует больше всего местных жителей. Есть нюанс: если явка будет слишком низкой, то срок пребывания мэра на посту сократят, и новые выборы пройдут раньше. А так градоначальник будет руководить пять лет.

Где твои корни?

Впрочем, многие нашли читатели наверняка уже не раз задали вопрос, а сможет ли женщина, тем более этническая русская, стать мэром?

- Шанс есть у всех, - прямо говорит Анастасия. - Хотелось бы развеять стереотип по поводу Турции. Здесь не имеет значения, откуда ты приехал, как тебя зовут, какие у тебя корни, пол, вера, если ты хочешь что-то сделать хорошее для страны и народы. На выборы я иду как гражданка Турции, а все граждане страны равны, имею право избираться и право голоса.

Анастасия уже пять лет не была в России. Но надеется, что в марте — а выборы состоятся 31 числа — сможет все-таки приехать в Мурманске, где живет ее мама и брат. Кстати, Айхан еще ни разу не был на Родине жены. Удивить его здесь может северное сияние, а вот снег и морозы вряд ли - в Турции есть регионы с зимой.

Уже сейчас Анастасия встречается с жителями Аланьи, чтобы узнать их мнение.

КСТАТИ

Не только проекты любит писать Анастасия Петрова-Четинкайя, но и статьи. И это ее привело в редакцию «Комсомольской правды»-Мурманск почти 19 лет назад.

- Я училась в гимназии №2, и нас часто просили писать для стенгазеты. И я подумала, зачем писать на стену, если есть городские газеты. Я пришла в редакцию «Комсомольской правды»-Мурманск и очень благодарна, что мне не отказали, хотя была совсем девочка, класс 9-10-й, - рассказывает Анастасия.