Проверка слуха: Мурманчанка больше не участвует в выборах мэра Аланьи

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-13T17:00:04+03:00

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31 марта в турецком городе Аланья выберут нового мэра. Напомним, свою кандидатуру на данный пост заявила этническая русская, уроженка Мурманска Анастасия Петрова-Четинкайя.

Она разработала предвыборную программу "Перемены начинаются с тебя", которая направлена на улучшение самых разных сторон жизни города. Это и решение проблемы с мусором, и строительство важных объектов от фабрик до стадионов.

В феврале Анастасия Петрова-Четинкайя официально стала кандидатом. После этого вдруг появились слухи, что она выбыла из гонки. И политик вынуждена была написать пост на своей рабочей странице в Facebook.

- Я не выхожу из гонки, я иду по своему пути с большим волнением и силой каждый день. И я хочу, чтобы вы знали, что я работаю только на Аланью, - написала Анастасия.

Она подчеркнула, что не связана с какими-либо политическими партиями. И появившийся слух - это нечестная предвыборная игра.

ИСТОЧНИК KP.RU