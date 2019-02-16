Мурманчанка официально стала кандидатом в мэры Аланьи

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-16T08:59:54+03:00

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В конце марта в турецком городе Аланья пройдут выборы мэра. Среди кандидатов на пост главы есть один, который привлек внимание не только местной прессы, но и мировой. Речь идет об этнической русской, уроженке Мурманска Анастасии Петровой-Четинкайя.

В Аланье она живет уже девятый год. Здесь встретила свое счастье - мужа Айхана. Анастасия ведет успешный бизнес, но три года назад решила, что может попробовать себя и на политической сцене. Поэтому она решила готовить свою предвыборную программу.

Мурманчанка хочет развивать туризм, позаботиться об окружающей среде и социальных объектах. Ее одинаково волнуют очистка прибрежной линии от мусора и строительство спортплощадок и заводов. Ради новых перспектив россиянка в прошлом году получила гражданство Турции.

Хоть выбору на носу, программа Анастасии Петровой-Четинкайя писалась и совершенствовалась до последнего. И только на днях мурманчанка подала документы, которые сделали ее официальным кандидатом в мэры Аланьи.

- Мы будем продолжать работать, чтобы быть достойными вашей поддержкию Чтобы добавить ценность в нашу прекрасную область, чтобы сделать Аланью одним из самых важных центров в мире, - рассказала об этом шаге Анастасия.

После выборов она хочет вместе с мужем приехать в Мурманск.

ИСТОЧНИК KP.RU