2019-03-18T18:42:54+03:00
Общество

Министр транспорта Мурманской области отметил 4 жалобы на федеральную трассу «Кола»

Водители выражали недовольство в связи с погодными условиями и недостаточными, по их мнению, мерами по расчистке
Иван ПЕТРОВ
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Чиновники Мурманской области обсудили состояние дорог.Чиновники Мурманской области обсудили состояние дорог.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Первый весенний месяц традиционно «радует» нас метелями и снегопадами. Достается на орехи всем: прохожим, коммунальщикам, автомобилистам. Причем, водителей особенно жаль: они буксуют в снежной каше, страдают от плохой видимости и сталкиваются с сильнейшими заносами. Данные проблемы обсуждались 18 марта на совещании правительства Мурманской области. Часть встречи посвятили уборке наших «транспортных артерий».

- За выходные дни в диспетчерской Мурманскавтодора зафиксировано 15 сообщений: 4 по федеральной автодороге, 11 по региональным; в основном это жалобы на скользкое покрытие и снежную кашу, - сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на министра транспорта Дмитрия Соснина.

Министр дал понять, что выявленные проблемы удалось исправить. Уже к понедельнику все дороги, перекрытые по тем или иным причинам, вновь сделали доступными для проезда. Тем временем, водители по всему Заполярью продолжают делиться в соцсетях жалобами на локальные дорожные проблемы: снежные наносы, колейность и тому подобные неурядицы.

Напомним, за последние несколько дней в области отмечено сразу несколько опасных аварий. Это и столкновение бетономешалки с грузовиком, которое, предположительно повлекло летальный исход; и трагическая авария с фурой, в которой погибли трое. В том числе, несовершеннолетний...

ИСТОЧНИК KP.RU

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