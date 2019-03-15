В Мурманской области столкнулись бетономешалка и грузовик - двое пострадавших

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-15T17:34:54+03:00

Машины-участники аварии, ГАЗель и Volvo, понесли тяжелейшие повреждения, а по данным соцсетей есть погибшие

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В последнее время в Заполярье что ни день, так затевается новое строительство. Спецтехника то и дело курсирует по дорогам Кольского полуострова. К сожалению, особой маневренностью такие машины не обладают, что увеличивает риск возникновения ДТП.

Сегодня, 15 марта, произошла одна из таких аварий. В Кольском районе столкнулись грузовик и бетономешалка. Последствия оказались более чем серьезными - автомобили разбились всмятку, люди попали в больницу. А если верить показаниям очевидцев, доступным в соцсетях, не обошлось без человеческих жертв.

- В 12:10, на 1419 километре дороги «Кола», произошло столкновение. За рулем автомобиля ГАЗель находился мужчина 1977 года рождения. За рулем бетономешалки Volvo - мужчина 1991 года рождения. Пострадавших двое, их увезла «Скорая», - сообщил «КП» сотрудник отдела пропаганды ГИБДД по Мурманской области Александр Игнатович.

Отмечается, что информация об аварии пока неполная. Показания очевидцев не сходятся, а водители отчаянно перелагают вину за происшедшее друг на друга. По данным соцсетей, в результате аварии скончался человек. Еще одна тревожная деталь, опубликованная в интернете очевидцами - при столкновении один из пассажиров, якобы, разбил собственным телом лобовое стекло и вылетел из салона.

ИСТОЧНИК KP.RU