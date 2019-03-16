В аварии с фурой под Кандалакшей погиб ребенок

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-16T16:23:03+03:00

Японский паркетнинг не выдержал мощного удара и превратился в груду железа, которая погубила разом три жизни. Фото: УМВД по Мурманской области

Водитель Mitsubishi ASX наехал на дорожное ограждение и вылетел под большегруз

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Страшная авария, которая оборвала одним махом сразу несколько жизней, произошла сегодня днем. Почему ехавший в сторону Апатитов паркетнинг закрутило на дороге в самый неподходящий момент, теперь выясняют следователи.

- В 13:35 16 марта на 1157 километра федеральной автодороги «Кола» произошла авария. По неустановленной причине водитель Mitsubishi ASX наехал на дорожное ограждение справа. После удара мужчина потерял контроль над управлением паркетнингом. Машину закрутило и она выехала на встречную полосу, по которой как раз ехал тягач Scania с полуприцепом, - рассказывает врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

От удара фура сошла с дороги в кювет, зарывшись в глубоком снегу. Фото: УМВД по Мурманской области

Удар оказался мощнейшим – от японского автомобиля осталась лишь груда смятого железа, а фура ушла в кювет, зарывшись в глубоком снегу. К сожалению, у людей, ехавших в Mitsubishi практически не было шансов выжить.

- От полученных травм водитель и два его пассажира, один из которых ребенок 5-7 лет, погибли до приезда медиков. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, - отметила Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU