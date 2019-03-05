Басманный районный суд Москвы займется нарушениями на железной дороге в Мурманской области
14 февраля фирменный поезд "Арктика", следовавший из Москвы в Мурманск, у станции Кица наехал на спецтехнику. Она оказалась на путях из-за дорожных работ, хотя по-хорошему ее там не должно было быть - ведь по рельсам мчался пассажирский состава.
После этого инцидента Мурманская транспортная прокуратура начала свою проверку. И она выявила проблемы.
- Структурным подразделением "РЖД" не соблюдается нормативная периодичность выполнения ремонтно-путевых работ на Мурманской дистанции, в том числе капитального и среднего ремонта на железнодорожных путях общего пользования, - рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
С исковым заявлением ведомство обратилось в Басманный районный суд Москвы. Главное требование - устранить все проблемы, чтобы больше поезда не встречали у себя на пути спецтехнику и не задерживались или не сходили с рельсов из-за плохого ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU