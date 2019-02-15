Транспортная прокуратура заинтересовалась столкновением поезда Москва-Мурманск и тележки для рельсов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-15T12:48:02+03:00

Препятствие на рельсах задержало "Арктику"почти на полчаса [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Виноватыми в нем пока считают работников железной дороги

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Почти на полчаса задержался 14 февраля фирменный поезд "Арктика", следовавший из Москвы в Мурманск. Причиной стало препятствие у станции Кица, где на путях оказалась спецтехника. Пока ее убирали, состав стоял.

Это происшествие заинтересовало Северо-Западную транспортную прокуратуру, ведь поезд шел вместе с пассажирами. А это потенциальное нарушение законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте.

- По предварительным данным, причиной этого происшествия является несвоевременное освобождение работниками дороги железнодорожного пути, по которому следовал поезд, - рассказали в ведомстве.

Проведение проверки поручено мурманскому транспортному прокурору Никите Мошковскому. При этом в мурманском территориальном управлении ОЖД не говорят пока именно о столкновении поезда и техники.

- Скорее имело место соприкосновение, так как не было ни пострадавших, ни повреждения подвижного состава. Детали станут известны после прокурорской проверки, - уточнил пресс-секретарь территориального управления Василий Рябков.

К слову, пассажиры даже не заметили, что что-то произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU