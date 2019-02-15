Транспортная прокуратура заинтересовалась столкновением поезда Москва-Мурманск и тележки для рельсов
Почти на полчаса задержался 14 февраля фирменный поезд "Арктика", следовавший из Москвы в Мурманск. Причиной стало препятствие у станции Кица, где на путях оказалась спецтехника. Пока ее убирали, состав стоял.
Это происшествие заинтересовало Северо-Западную транспортную прокуратуру, ведь поезд шел вместе с пассажирами. А это потенциальное нарушение законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте.
- По предварительным данным, причиной этого происшествия является несвоевременное освобождение работниками дороги железнодорожного пути, по которому следовал поезд, - рассказали в ведомстве.
Проведение проверки поручено мурманскому транспортному прокурору Никите Мошковскому. При этом в мурманском территориальном управлении ОЖД не говорят пока именно о столкновении поезда и техники.
- Скорее имело место соприкосновение, так как не было ни пострадавших, ни повреждения подвижного состава. Детали станут известны после прокурорской проверки, - уточнил пресс-секретарь территориального управления Василий Рябков.
К слову, пассажиры даже не заметили, что что-то произошло.
ИСТОЧНИК KP.RU