2019-02-14T13:31:05+03:00
Происшествия

Поезд Москва-Мурманск чуть не врезался в стоящее на путях спецоборудование

Из-за ЧП состав ушел с опозданием в 26 минут
Мария ПАШЕНКОВА
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Из-за оказавшейся не в том месте и не в то время техники поезд Москва-Мурманск задержался в пути.Из-за оказавшейся не в том месте и не в то время техники поезд Москва-Мурманск задержался в пути.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Утром 14 февраля на Октябрьской железной дороге произошла непредвиденная ситуация. В 10.15 поезд №16 Москва-Мурманск пришел на станцию Кица. Но проследовать в заполярную столицу не смог. Вынужденная остановка произошла из-за стоящего на рельсах путевого оборудования.

Машинисту пришлось подождать, пока препятствие уберут.

- Пострадавших и повреждений подвижного состава нет, - рассказал пресс-секретарь Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги Василий Рябков. - Сейчас все пассажирские поезда на данном участке следуют по расписанию.

А вот сам состав Москва-Мурманск задержался в пути на 26 минут.

Напомним, в начале февраля на этом же маршруте, но в "Арктике", нашли подозрительные коробки. Правда, ничего криминального в них не оказалось, только рыба. А в конце января под Кандалакшей сошел с рельсов вагон. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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