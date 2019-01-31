Под Кандалакшей сошел с рельсов вагон

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-31T14:39:38+03:00

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Каждую неделю в Мурманскую область прибывает множество грузов. Объем исчисляется тоннами. Немалая часть поступает по Октябрьской железной дороге. Недавно приключился небольшой казус на том ее участке, которая проходит по Заполярью. В районе Кандалакши грузовой вагон частично сошел с рельсов. Случилось это утром 31 января.

- На перегоне «Княжья-Ручьи Карельские» произошел сход одной пары вагона в сотаве грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет, - сообщил «КП» пресс-секретарь мурманского филиала Октябрьской железной дороги Василий Рябков.

Стоит отметить, что у стандартного вагона имеется целых 4 колесных пары, и если одна из них соскользнула, это еще «не делает погоды». Тем не менее, определенные восстановительные работы все же придется провести. При этом, как отмечают в РЖД, пассажирские поезда, которые следуют в Мурманскую область и обратно, задерживаться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU