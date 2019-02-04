Из-за встревоженных пассажиров поезд "Арктика" в Апатитах встречали спецслужбы

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-04T14:00:18+03:00

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Минувшей ночью поезд "Арктика", который уходит из Мурманска в 19.30, не успел далеко уехать от областного центра, как среди пассажиров возникла паника. В одном из вагонов нашли странные коробки, а вот хозяина не было.

На прошлой неделе нервы северянам потрепала массовая эвакуация, которая произошла из-за звонков из Бельгии. Поэтому пассажиры "Арктики" решили, что лучше сообщить проводнику о находке. По цепочке информация поступила начальнику поезда, и на станции в Апатитах состав уже встречали спецслужбы.

К счастью, тревога оказалась ложной. Как рассказали "КП" в линейном отделе на транспорте, в коробках оказалась только рыба, которую везла женщина. Поэтому состав отпустили дальше без задержки (в Апатитах стоянка заняла всего 10 минут).

История с багажом удивила некоторых северян: неужели рыба не пахла и пассажиры не поняли, что же в коробке?

ИСТОЧНИК KP.RU