2019-02-18T17:24:58+03:00
Общество

В Кузомени построят новую школу взамен сгоревшей

Четвероклассникам, чьи занятия прервал пожар, до конца учебного года будут давать уроки на дому
Елена МОЛОДЦОВА
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К 1 сентября в Кузомени появится новая школа. Фото: Галина ГаленяК 1 сентября в Кузомени появится новая школа. Фото: Галина Галеня
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Самый страшный кошмар кузомлян – отправить в сентябре первоклассников в интернат в Варзуге за 18 километров от родного дома – не сбылся. Напомним, 12 февраля в селе Кузомень в здании начальной школы произошел пожар, который уничтожил его полностью, а четырех четвероклассников должны были отправиться в Варзугу до следующих каникул.

- На прошлой неделе я лично посетила Кузомень и пообщалась с местными жителями. В итоге было принято три важных решения. Во-первых, четвероклассники до конца этого учебного года останутся на индивидуальном обучении. Педагог у них есть, кстати, прекрасный и перспективный, который горит желанием работать, - рассказывает министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира. - Во-вторых, сейчас решается вопрос о строительстве в селе административного здания, которое будет передано под школу. Сейчас задача и местной администрации, и министерства, чтобы школа в Кузомени была, и с 1 сентября три первоклассника приступил к занятиям.

Если вдруг к началу учебного года строители не успеют, то ребятишки начнут свою школьную жизнь на индивидуальном обучении. Правда, в такой форме уроки будут проходить буквально месяц-два. Но главное, что малышам-первоклассникам не придется ехать в интернат в Варзугу. Кстати, на встрече с министром образования региона был решен еще один важный вопрос.

- По договоренности с главой муниципалитета, теперь школьников из интерната в Варзуге будут привозить домой на выходные, - отметила Ирина Александровна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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