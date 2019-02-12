Учеников сгоревшей школы в Кузомени отвезут в школу-интернат на снегоходе

12 Февр. 15:12 2019-02-12T15:12:44+03:00

Пожар в селе был ликвидирован, родители же увидят своих детей только на каникулах

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Сегодняшнее утро круто изменило жизнь жителей Кузомени. Напомним, в местной начальной школе замкнуло проводку, и вспыхнувший пожар уничтожил ее дотла. Зимой дороги в это село нет и пожарные просто не смогли добраться, чтобы хотя бы попытаться спасти социально-значимую постройку. Кузомлянам пришлось ее тушить своими силами. Возгорание удалось ликвидировать только в 11:35.

- Увы, мы ничего не могли сделать: здание горело с крыши, а внутри было наполнено дымом. Люди просто стояли и смотрели, чтобы огонь не перекинулся на ближайшие дома, закидывая языки пламени снегом, - рассказывает жительница села Анна Герцовская.

Четыре года назад школу намеревались закрыть из-за того, что не удавалось найти для нее педагога. Но жители ее отстояли. В 2016 году в здании сделали ремонт, перепрофилировав один из классов в спортзал. Но пожар перечеркнул все.

- Теперь, наверное, школу уже и не откроют. Пустят деревню на полное вымирание. А ведь в этом году в первый класс должно было пойти четверо деток. Родителям будет очень тяжело отправить малышей в школу-интернат в Варзугу, - говорит Анна.

Сама она вынуждена расстаться со своими двумя сыновьями-четвероклассниками уже завтра. Они и еще двое подростков продолжат обучение в 18 километрах от родного дома.

- В Варзуге работает интернат, в котором живут и учатся дети со всего района. Кузомлян доставят туда на снегоходах. Домой они попадут только на каникулы, - говорит ведущий специалист отдела образования Терского района Наталья Дементьева.

ИСТОЧНИК KP.RU