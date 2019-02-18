В Кировске справляются с последствиями метели

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-18T14:48:28+03:00

Всего с начала лавиноопасного периода зафиксировано уже 132 схода лавин, из них 41 – произведено принудительно. Фото: Людмила ШЕКА

Изменить размер текста: A A

В Кировске снова установлена высокая, 4 степень, лавинной опасности.

– 18 февраля в 11.00 объявлена опасность в лавиноопасной зоне «H» на территории горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». С 17.00 до завершения работ планируется произвести принудительный спуск снежного покрова, с применением взрывчатых материалов, – сообщают в МЧС региона.

Аналогичные работы сегодня, начиная с 12.00, проходят и на склонах горы Юкспорр - в лавинных очагах № 16,17,18,19.

На склоне Большой Вудъявр ветер (40 м/с) подпортил отдых любителям лыж и сноуборда.- Ратраки со склонов вышли, трассы готовы. Ветерок чуть стихнет и сразу откроемся, - написали вчера в официальной группе Большого Вудъявра. Видео: vk.com/bigwood.

В пресс-службе министерства также рассказали, что высота снега в пунктах наблюдения по состоянию на 17 февраля составляла 70 сантиметров. Причем за сутки было зарегистрировано 2 схода лавины.

Из-за нулевой видимости вчера, с 11.30 до 15.30, даже остановили движение общественного транспорта, который курсирует между Кировском и микрорайоном Кукисвумчорр. Позже полиция перекрыла Апатитовое шоссе, где произошло массовое ДТП с участием 14 машин.

– Ветер повредил в Кировске новогоднюю елку. Она экстренно демонтирована и убрана на склад. Конструкцию обследуют, чтобы сделать заключение о необходимости закупки поврежденных элементов. Ветер также сорвал украшение на здании Юбилейная, 12, – подтвердили «КП» в местной администрации.

За сутки с улиц города вывезли 930 кубометров снега, а последствия метели устраняли 30 единиц техники. Сейчас о необходимости расчистить территорию можно сообщать в ЕДДС Кировска по телефонам 155 или 5-57-89. Жители домов, обслуживаемых Горэлектросетью, могут обращаться в аварийную службу: 46-166, 46-106.

ИСТОЧНИК KP.RU