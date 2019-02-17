2019-02-17T21:10:36+03:00
Происшествия

В Мурманской области сразу 14 машин столкнулись, пытаясь избежать «встречи» со снегоочистителем

Массовая авария сложилась, предположительно, из-за метели
Иван ПЕТРОВ
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В Кировске метель и, как следствие, плохая видимость спровоцировали масштабное ДТП. Счастье еще, что люди остались целы. Фото: hibinform.ruВ Кировске метель и, как следствие, плохая видимость спровоцировали масштабное ДТП. Счастье еще, что люди остались целы. Фото: hibinform.ru
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Природа не знает жалости к Заполярью. Суровый ураган 17 февраля перемежался со сплошной метелью, а ближе к вечеру еще и подморозило. Погодка не для поездок! Сотрудники МЧС по Мурманской области официально просили северян не пользоваться автомобилями в это воскресенье. Все мы понимаем, что эта просьба почти невыполнима, но здравое зерно в ней все же было!

Это станет ясно, если пристально посмотреть на дорожно транспортное происшествие в Кировске. В воскресенье вечером здесь произошла массовая авария с участием сразу 14-ти легковых машин. Случилось ДТП на Апатитовом шоссе.

Самое страшное, что причина у такого автомобильного хаоса оказалась совершенно невинной. Автомобилисты просто пытались избежать столкновения со спецтехникой, которая расчищала трассу... ради их же удобства.

- Первые машины столкнулись друг с другом из-за того, что в условиях ограниченной видимости водители начали тормозить на скользкой дороге, чтобы не столкнуться с грейдером. После первого удара за считанные секунды на Апатитовом шоссе образовалась пробка, - сообщает портал «Хибинформбюро».

Благо, скорость была невысокой - на заснеженной дороге трудно разогнаться. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Кроме, конечно, кошельков автовладельцев. Им предстоят большие траты на ремонт покореженных автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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