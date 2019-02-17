В Мурманской области бушевал ураган: перекрыты дороги, отменены учения, размещены пункты обогрева

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-17T13:53:25+03:00

В Кировске, где порывы ветра были почти как в Мурманске, ураган опрокинул елку. Фото: Владимир Полянский

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Неспокойно спали жители заполярной столицы в ночь на 17 февраля. Еще бы! Тряслись балконы, скрипели окна, грохотали падающие сосульки. Все это - на фоне жутких завываний. Кровь стынет в жилах! Как будто великан пытается разломать дом на части.

На деле же причина безобразия оказалась прозаичной. В Мурманске разбушевался ураган. В эту ночь шквалистый ветер хулиганил по всему Заполярью, но именно областному центру больше всего «досталось на орехи». Как сообщает «Погода в Мурманске», скорость ветра в городе составила 30 метров в секунду. В Кандалакше, например, было вдвое меньше.

Хуже всего пришлось в эту ночь редким прохожим. Мурманчане чувствовали себя игрушками в руках стихии. Ветер сносил человека со страшной, неумолимой силой, словно пушинку. К счастью, обошлось без несчастных случаев. Днем 17 февраля ураган начала затухать, но порывы ветра все еще ощущаются. Прохожим лучше воздержаться от долгих прогулок, а водителям - от поездок за город.

В районе Заозерска дежурили спасатели. Фото: пресс-служба МЧС по Мурманской области

- На повороте федеральной автодороги Р-21 к ЗАТО Заозерск продолжает действовать подвижный пункт обогрева, который был развернут ночью в связи с введенным ограничением движения. Также развернуты стационарные пункты обогрева в самом Заозерске (гостиница «Северное сияние») и в кемпинге «Титовка», - извещала пресс-служба МЧС по Мурманской области утром 17 февраля.

«Мунмаскавтодор» то и дело сообщает о перекрытии дорог. По состоянию на 13:00, все еще ограничено движение на пути в Териберку. А Северный флот даже отказался от учений в Баренцевом море. По иронии судьбы, этот штормовой день в Мурманской области оказался не по-февральски солнечным...

ИСТОЧНИК KP.RU