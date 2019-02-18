В Кировске новогоднюю елку штормовой ветер сломал пополам

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-18T08:51:37+03:00

Елочка в один из порывов штормового ветра рухнула на землю. Хорошо не на людей! Фото: Ирина Хаскина

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В Мурманске главную городскую елку уже давно убрали. Вот и в Кировске пора было это сделать. Глядишь, не вышло бы неприятностей.

В воскресенье небесная канцелярия испытала на прочность северян штормовой погодой. Ветер сносил дорожные знаки, заносил дороги, что пришлось перекрыть направление на Туманный и Териберку, а также "Колу" с 1470 по 1510 километр.

Если днем 17 февраля в Мурманске непогода почти стихла, то в районе Хибин лишь набирала обороты. На Апатитовом шоссе произошла авария с участием сразу 14 машин. А в Кировске ветер потрепал елочку. С каждым порывом она все ниже клонилась к земле, а потом просто сломалась пополам. Хорошо хоть не задела прохожих, которые были рядом.

- Шли мимо с собаками, так ее пополам ветром на наших глазах. Теперь меньше разбирать ее городу. Наверное, этого и ждали, - написал в "ВКонтакте" Владимир Полянский.

Елка была не цельной конструкцией, а закрепленными на металлическом каркасе искусственными лапками с иллюминацией. Поэтому восстановить ее будет не так сложно. Другое дело, что заниматься этим будут чуть позже - сейчас новогоднюю красавицу, ставшую на время инвалидом, просто уберут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/692452" frameborder="0"></iframe> В Кировске Мурманской области шторм сломал пополам городскую елку.

ИСТОЧНИК KP.RU