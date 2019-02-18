В Кировске новогоднюю елку штормовой ветер сломал пополам
В Мурманске главную городскую елку уже давно убрали. Вот и в Кировске пора было это сделать. Глядишь, не вышло бы неприятностей.
В воскресенье небесная канцелярия испытала на прочность северян штормовой погодой. Ветер сносил дорожные знаки, заносил дороги, что пришлось перекрыть направление на Туманный и Териберку, а также "Колу" с 1470 по 1510 километр.
Если днем 17 февраля в Мурманске непогода почти стихла, то в районе Хибин лишь набирала обороты. На Апатитовом шоссе произошла авария с участием сразу 14 машин. А в Кировске ветер потрепал елочку. С каждым порывом она все ниже клонилась к земле, а потом просто сломалась пополам. Хорошо хоть не задела прохожих, которые были рядом.
- Шли мимо с собаками, так ее пополам ветром на наших глазах. Теперь меньше разбирать ее городу. Наверное, этого и ждали, - написал в "ВКонтакте" Владимир Полянский.
Елка была не цельной конструкцией, а закрепленными на металлическом каркасе искусственными лапками с иллюминацией. Поэтому восстановить ее будет не так сложно. Другое дело, что заниматься этим будут чуть позже - сейчас новогоднюю красавицу, ставшую на время инвалидом, просто уберут.
В Кировске Мурманской области шторм сломал пополам городскую елку.
ИСТОЧНИК KP.RU