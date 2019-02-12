2019-02-12T18:13:37+03:00
Спорт

В Мурманске впервые сыграют в волейбол на снегу

В играх примут участие мужские и женские команды
Мария ПАШЕНКОВА
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Волейбол на снегу может войти в число олимпийских дисциплин. Фото: www.volley.ruВолейбол на снегу может войти в число олимпийских дисциплин. Фото: www.volley.ru
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Волейбол на снегу с 2016 года признан официальным видом спорта в России. А еще его хотят включить в состав дисциплин Олимпиады. Интересно, как в него играют? Приходите в это воскресенье в Долину Уюта и посмотрите своими глазами!

В "снежный" волейбол в Мурманске еще не играли. Был футбол зимой (в том числе домбайский и американский), квиддич. Неизменной популярностью у мурманчан пользуется японский юкигассен, по которому накануне определили чемпиона. Тут же мяч полетит через сетку. В каждой команде будет по три человека.

- В турнире планируют принять участие спортсмены из Мурманска и области, на поле будут расположены две площадки - женская и мужская. Пока прогноз погоды радует, а до лета еще далеко, не упустите возможность посетить мероприятие и поддержать «снежных» волейболистов, - сообщают организаторы соревнований.

Одеваться спортсменам советуют потеплее, но так, чтобы движения не были скованы. Правда, больше волейболисты опасаются не холода.

- Мы в пляжный волейбол в Никеле играли в +7 градусов, к холоду готовы. Но на площадке может быть лед, и из-за этого игроки становятся достаточно неуклюжим, - рассказывает одна из участниц "Снежных игр" Любовь Полторакова. - Мы не тренировались играть на снегу, и сомневаюсь, что кто-то из спортсменов пробовал.

Волейбол на снегу состоится 17 февраля в 12.00 на мини-футбольном поле в Долине Уюта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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