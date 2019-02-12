2019-02-12T15:30:25+03:00
Спорт

Мурманчане, завоевавшие Арктический кубок по юкигассен, поедут в Норвегию на Чемпионат северных стран

Соревнования в этом году проводились сразу в двух лигах
Анна СТЕПАНОВА
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На выходных в снежном бою схлестнулись 23 команды из Мурманской области, Архангельска и Вардё. Фото: vk.com/yukigassen.На выходных в снежном бою схлестнулись 23 команды из Мурманской области, Архангельска и Вардё. Фото: vk.com/yukigassen.
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Обладателем Арктического кубка по юкигассен в 2019 году стала мурманская команда UNO, которая в финале вышей лиги встретилась с командой из Архангельска «1337».

Снежные баталии захлестнули столицу Заполярья на прошедших выходных, чтобы сразиться за заветный трофей к нам приехали гости из Архангельска и норвежского городка Варде. Естественно, не обошлось без местных команд из Мурманска и других муниципалитетов региона.

– Мурманск - единственный город в России, имеющий лицензионное соглашение на проведение игр, полученное от Международного альянса юкигассен в Японии, – рассказывает организатор и директор «Дома молодежи» Леонид Мостовой.

Фото: администрация Мурманска.

Фото: администрация Мурманска.

Всего в соревнованиях участвовали 23 команды. В этом году их разделили на две лиги – опытных и начинающих игроков. Так, на поле в высшей лиге боролись действующие чемпионы Европы и чемпионы северных стран.

Теперь UNO, как победители, отправятся на Чемпионат северных стран по юкигассен, который пройдет с 13 по 16 марта в Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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