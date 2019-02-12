Мурманчане, завоевавшие Арктический кубок по юкигассен, поедут в Норвегию на Чемпионат северных стран
Обладателем Арктического кубка по юкигассен в 2019 году стала мурманская команда UNO, которая в финале вышей лиги встретилась с командой из Архангельска «1337».
Снежные баталии захлестнули столицу Заполярья на прошедших выходных, чтобы сразиться за заветный трофей к нам приехали гости из Архангельска и норвежского городка Варде. Естественно, не обошлось без местных команд из Мурманска и других муниципалитетов региона.
– Мурманск - единственный город в России, имеющий лицензионное соглашение на проведение игр, полученное от Международного альянса юкигассен в Японии, – рассказывает организатор и директор «Дома молодежи» Леонид Мостовой.
Фото: администрация Мурманска.
Всего в соревнованиях участвовали 23 команды. В этом году их разделили на две лиги – опытных и начинающих игроков. Так, на поле в высшей лиге боролись действующие чемпионы Европы и чемпионы северных стран.
Теперь UNO, как победители, отправятся на Чемпионат северных стран по юкигассен, который пройдет с 13 по 16 марта в Норвегии.
ИСТОЧНИК KP.RU