Собери свою команду по Юкигассен и стань лучшим: в Мурманске сразятся за Арктический кубок

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-21T12:56:12+03:00

Экзотическое развлечение под названием Yukigassen пришло к нам из Японии. Особой популярностью оно пользуется, конечно, среди северян. Фото: Олег ФИЛОНОК

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- Если тебе уже стукнуло 16 лет, то пришло время собирать свою команду из 10 человек и побеждать, - такой призыв к молодежи Кольского полуострова звучит от организаторов снежных боев.

Игра, известная большинству как Юкигассен, действительно, стала для нашего региона чем-то особенным. И меньше чем через месяц она снова захлестнет заполярную столицу, ведь 9 и 10 февраля команды сразятся за Арктический кубок 2019 года.

Перед турниром еще есть время потренироваться, чтобы стать достойным соперником для сыгравшихся команд, и побороться за возможность попасть в Сборную города Мурманска и отправиться в ее составе в Норвегию.

- Сбор команд для жеребьевки состоится 7 февраля. К участию в играх допускается не более 32 команд, первыми подавшие заявки, в возрасте от 16 до 35 лет. В команде должно быть от 8 до 10 человек, не менее 3-х лиц одного пола, - говорится в положении соревнований.

Каждой команде необходимо придумать название, свой гимн и девиз. Флаг и единая форма одежды только приветствуется.

Начать тренировки планируют с 18 января. Они будут проходить с 16 до 20 часов на футбольном поле школы № 50.

Напомним, в 2018 году двукратным чемпионом Мурманской области стала «Скала».