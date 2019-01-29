2019-01-29T16:49:46+03:00
Происшествия

Бывшего владельца "Автоколонны 1118" и "ТНТ-Блиц" Василия Пимина признали банкротом

Бизнесмен взял кредит в 100 миллионов рублей и не смог его погасить
Ника СВЕТЛОВА
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Василий Пимин стал банкротом. Фото: Blogger51Василий Пимин стал банкротом. Фото: Blogger51
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В Арбитражном суде Мурманской области вновь рассматривалось дело о банкротстве Василия Пимина. Имя этого бизнесмена связано с "Автоколонной 1118", "ТНТ-Блиц", холдингом "Триумф" (под его эгидой проходил конкурс красоты) и еще рядом компаний.

В 2014 году его задержали за финансовые преступления. Речь шла о неуплате взносов в пенсионный фонд, уходе от налогов. В 2016 году Пимин был осужден на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме основного приговора, суд удовлетворил заявленные прокурором иски в общей сложности более чем на 31 миллион рублей.

После этого дела началась еще одна тяжба. В этот раз о признании Пимина банкротом. Дело в том, что еще в 2008 году банк "Российский капитал" дал бизнесмену кредит в 100 миллионов рублей под 17% годовых на покупку Мурманского завода термической обработки бытовых отходов. Но деньги не были возвращены, и, что ожидаемо, банк через суд стал требовать их назад.

Но появились новые обстоятельства. В августе прошлого года индивидуальный предприниматель Алексей Карельский обратился в арбитражный суд региона с заявлением о признании Пимина банкротом. Чуть позже аналогичное заявление было подано от лица ИФНС России по Мурманску и кредитора Романа Огаркова.

Василий Пимин и его супруга смогли вернуть лишь часть долга, а после суд принял решение признании бизнесмена банкротом и реструктуризации долгов. Для него уже нашли финансового управляющего, а план реструктуризации утвердят летом.

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